Переможці конкурсу "Роби своє з Horeca Masters": підприємці отримають до пів мільйона на розвиток власної справи

Мета проєкту — підтримати малий і середній бізнес у містах та селах України. Створити можливості для підприємців, масштабувати бізнес, оновлювати обладнання та започатковувати нові послуги. Це не лише про економічне зростання, а й про зміцнення громад, створення робочих місць та покращення якості життя людей.

"Системна підтримка малого бізнесу — важлива частина нашої діяльності. Адже підприємництво — це завжди про людей: тих, хто щодня тримає економіку на плаву, створює робочі місця й наповнює бюджети своїх громад. Через наші грантові програми ми вже підтримали 548 підприємців. І ми не зупиняємось, тому разом із брендом Kurator вдруге запускаємо конкурс для сфери HoReCa", — зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

У результаті експерти визначили по два переможці в кожній категорії, які отримали гранти від 250 000 до 500 000 грн. Загальний бюджет конкурсу склав 2,5 млн грн.

Загалом цьогоріч на конкурс надійшла 51 заявка: 24 — у категорії Street & Casual Food та 27 — у категорії Middle Segment.

Учасники пройшли кілька етапів відбору. Перший відбувся 7 серпня, коли експертна комісія відібрала 16 півфіналістів. Кожен із них отримав продукцію ТМ "KURATOR" та приготував авторську страву для відеопрезентації у власному закладі.

Наприкінці серпня конкурсна комісія оцінила відеопрезентації та фінальну кулінарну презентацію, що відбулася у Кулінарному центрі МХП. За умовами конкурсу гранти мали обрати по два переможці в кожній категорії.

Втім, рівень представлених ідей виявився настільки високим, що комісія вирішила підтримати більше учасників. У підсумку гранти від 250 000 до 500 000 грн отримали п’ятеро підприємців:

3 - у категорії Street & Casual Food,

2 - у категорії Middle Segment.

Переможці ЛОТу 500 000 грн:

• Гастрономічний простір MYR (м. Кропивницький, Олександр Сиров, Андрій Чманов)

• Літній майданчик ресторану (с. Ковтуни, Полтавщина, Оксана Метлушенко)

• Сімейне ігрове кафе Galaxy Game Club & Café (м. Ладижин, Тетяна Худченко)

Переможці ЛОТу 250 000 грн:

• Пан Бабун пече хліб (м. Вінниця, Лілія Колодєєва)

• Масштабування сімейного кафе Impasto (м. Яготин, Київщина, Аліна Коваль)

До експертної комісії, яка визначала переможців, увійшли представники ресторанного бізнесу, маркетингу та соціальних проєктів:

· Ілля Демковський — бренд-шеф Кулінарного центру МХП, понад 20 років досвіду;

· Юрій Грицай — ветеран та шеф-кухар, фахівець із ветеранських ініціатив;

· Наталія Шадчнєва — експертка з B2B-маркетингу та розвитку ресторанного бізнесу (15+ років у FMCG та HoReCa);

· Анжеліка Войтюк — менеджерка з бренд-маркетингу, Центр розвитку HoReCa МХП;

· Олексій Повторейко — власник та бренд-шеф мережі закладів "НАЖИВО";

· Володимир Панченко — керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді";

· Санелла Бабовіч — бренд-шеф Fiji group restaurants, шеф Prynada Ukrainian cafe;

· Артем Радучич — очільник розробок Doner Market, кулінарний експерт телепроєктів.

Переможці конкурсу зможуть використати гранти на модернізацію обладнання, відкриття нових напрямів і розвиток власних закладів. У межах проєкту учасники також брали участь у консультаційних вебінарах, що дало підприємцям додаткові можливості для навчання та обміну досвідом.

Цьогорічний конкурс "Роби своє з Horeca Masters" став логічним продовженням ініціативи, започаткованої у 2024 році. Торік у межах проєкту було підтримано 10 підприємців із різних областей України, а кожен переможець отримав до 100 тис. грн на розвиток власної справи.