Переможці конкурсу "Роби своє з Horeca Masters": підприємці отримають до пів мільйона на розвиток власної справи

Ексклюзив
07:55 • 21365 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 29386 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 27804 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 18689 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
8 вересня, 21:35 • 18225 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
8 вересня, 17:31 • 22512 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
8 вересня, 16:59 • 35229 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
8 вересня, 15:42 • 46045 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
8 вересня, 12:50 • 28280 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
8 вересня, 12:30 • 49075 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 17599 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 20207 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 21871 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 18610 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 15998 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 16218 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 29435 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 27848 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 46069 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 38333 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 12447 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 23116 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 22506 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 91126 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 48949 перегляди
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Tesla Model Y

Переможці конкурсу "Роби своє з Horeca Masters": підприємці отримають до пів мільйона на розвиток власної справи

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Переможців конкурсу для підприємців у сфері громадського харчування — "Роби своє з Horeca Masters" оголосили Благодійний фонд "МХП-Громаді" та бренд Kurator.

Переможці конкурсу "Роби своє з Horeca Masters": підприємці отримають до пів мільйона на розвиток власної справи

Мета проєкту — підтримати малий і середній бізнес у містах та селах України. Створити можливості для підприємців, масштабувати бізнес, оновлювати обладнання та започатковувати нові послуги. Це не лише про економічне зростання, а й про зміцнення громад, створення робочих місць та покращення якості життя людей.

"Системна підтримка малого бізнесу — важлива частина нашої діяльності. Адже підприємництво — це завжди про людей: тих, хто щодня тримає економіку на плаву, створює робочі місця й наповнює бюджети своїх громад. Через наші грантові програми ми вже підтримали 548 підприємців. І ми не зупиняємось, тому разом із брендом Kurator вдруге запускаємо конкурс для сфери HoReCa", — зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

У результаті експерти визначили по два переможці в кожній категорії, які отримали гранти від 250 000 до 500 000 грн. Загальний бюджет конкурсу склав 2,5 млн грн.

Загалом цьогоріч на конкурс надійшла 51 заявка: 24 — у категорії Street & Casual Food та 27 — у категорії Middle Segment.

Учасники пройшли кілька етапів відбору. Перший відбувся 7 серпня, коли експертна комісія відібрала 16 півфіналістів. Кожен із них отримав продукцію ТМ "KURATOR" та приготував авторську страву для відеопрезентації у власному закладі.

Наприкінці серпня конкурсна комісія оцінила відеопрезентації та фінальну кулінарну презентацію, що відбулася у Кулінарному центрі МХП. За умовами конкурсу гранти мали обрати по два переможці в кожній категорії.

Втім, рівень представлених ідей виявився настільки високим, що комісія вирішила підтримати більше учасників. У підсумку гранти від 250 000 до 500 000 грн отримали п’ятеро підприємців:

  •  3 - у категорії Street & Casual Food,
    • 2 - у категорії Middle Segment.

      Переможці ЛОТу 500 000 грн:

      • Гастрономічний простір MYR (м. Кропивницький, Олександр Сиров, Андрій Чманов)

      • Літній майданчик ресторану (с. Ковтуни, Полтавщина, Оксана Метлушенко)

      • Сімейне ігрове кафе Galaxy Game Club & Café (м. Ладижин, Тетяна Худченко)

      Переможці ЛОТу 250 000 грн:

      • Пан Бабун пече хліб (м. Вінниця, Лілія Колодєєва)

      • Масштабування сімейного кафе Impasto (м. Яготин, Київщина, Аліна Коваль)

      До експертної комісії, яка визначала переможців, увійшли представники ресторанного бізнесу, маркетингу та соціальних проєктів:

      ·         Ілля Демковський — бренд-шеф Кулінарного центру МХП, понад 20 років досвіду;

      ·         Юрій Грицай — ветеран та шеф-кухар, фахівець із ветеранських ініціатив;

      ·         Наталія Шадчнєва — експертка з B2B-маркетингу та розвитку ресторанного бізнесу (15+ років у FMCG та HoReCa);

      ·         Анжеліка Войтюк — менеджерка з бренд-маркетингу, Центр розвитку HoReCa МХП;

      ·         Олексій Повторейко — власник та бренд-шеф мережі закладів "НАЖИВО";

      ·         Володимир Панченко — керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді";

      ·         Санелла Бабовіч — бренд-шеф Fiji group restaurants, шеф Prynada Ukrainian cafe;

      ·         Артем Радучич — очільник розробок Doner Market, кулінарний експерт телепроєктів.

      Переможці конкурсу зможуть використати гранти на модернізацію обладнання, відкриття нових напрямів і розвиток власних закладів. У межах проєкту учасники також брали участь у консультаційних вебінарах, що дало підприємцям додаткові можливості для навчання та обміну досвідом.

      Цьогорічний конкурс "Роби своє з Horeca Masters" став логічним продовженням ініціативи, започаткованої у 2024 році. Торік у межах проєкту було підтримано 10 підприємців із різних областей України, а кожен переможець отримав до 100 тис. грн на розвиток власної справи.

      Лілія Подоляк

      Новини Бізнесу
      благодійність
      ПрАТ МХП
      Україна
      Кропивницький
      Вінниця