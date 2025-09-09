Переможці конкурсу "Роби своє з Horeca Masters": підприємці отримають до пів мільйона на розвиток власної справи
Київ • УНН
Переможців конкурсу для підприємців у сфері громадського харчування — "Роби своє з Horeca Masters" оголосили Благодійний фонд "МХП-Громаді" та бренд Kurator.
Мета проєкту — підтримати малий і середній бізнес у містах та селах України. Створити можливості для підприємців, масштабувати бізнес, оновлювати обладнання та започатковувати нові послуги. Це не лише про економічне зростання, а й про зміцнення громад, створення робочих місць та покращення якості життя людей.
"Системна підтримка малого бізнесу — важлива частина нашої діяльності. Адже підприємництво — це завжди про людей: тих, хто щодня тримає економіку на плаву, створює робочі місця й наповнює бюджети своїх громад. Через наші грантові програми ми вже підтримали 548 підприємців. І ми не зупиняємось, тому разом із брендом Kurator вдруге запускаємо конкурс для сфери HoReCa", — зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".
У результаті експерти визначили по два переможці в кожній категорії, які отримали гранти від 250 000 до 500 000 грн. Загальний бюджет конкурсу склав 2,5 млн грн.
Загалом цьогоріч на конкурс надійшла 51 заявка: 24 — у категорії Street & Casual Food та 27 — у категорії Middle Segment.
Учасники пройшли кілька етапів відбору. Перший відбувся 7 серпня, коли експертна комісія відібрала 16 півфіналістів. Кожен із них отримав продукцію ТМ "KURATOR" та приготував авторську страву для відеопрезентації у власному закладі.
Наприкінці серпня конкурсна комісія оцінила відеопрезентації та фінальну кулінарну презентацію, що відбулася у Кулінарному центрі МХП. За умовами конкурсу гранти мали обрати по два переможці в кожній категорії.
Втім, рівень представлених ідей виявився настільки високим, що комісія вирішила підтримати більше учасників. У підсумку гранти від 250 000 до 500 000 грн отримали п’ятеро підприємців:
- 3 - у категорії Street & Casual Food,
- 2 - у категорії Middle Segment.
Переможці ЛОТу 500 000 грн:
• Гастрономічний простір MYR (м. Кропивницький, Олександр Сиров, Андрій Чманов)
• Літній майданчик ресторану (с. Ковтуни, Полтавщина, Оксана Метлушенко)
• Сімейне ігрове кафе Galaxy Game Club & Café (м. Ладижин, Тетяна Худченко)
Переможці ЛОТу 250 000 грн:
• Пан Бабун пече хліб (м. Вінниця, Лілія Колодєєва)
• Масштабування сімейного кафе Impasto (м. Яготин, Київщина, Аліна Коваль)
До експертної комісії, яка визначала переможців, увійшли представники ресторанного бізнесу, маркетингу та соціальних проєктів:
· Ілля Демковський — бренд-шеф Кулінарного центру МХП, понад 20 років досвіду;
· Юрій Грицай — ветеран та шеф-кухар, фахівець із ветеранських ініціатив;
· Наталія Шадчнєва — експертка з B2B-маркетингу та розвитку ресторанного бізнесу (15+ років у FMCG та HoReCa);
· Анжеліка Войтюк — менеджерка з бренд-маркетингу, Центр розвитку HoReCa МХП;
· Олексій Повторейко — власник та бренд-шеф мережі закладів "НАЖИВО";
· Володимир Панченко — керівник відділу національних проєктів БФ "МХП-Громаді";
· Санелла Бабовіч — бренд-шеф Fiji group restaurants, шеф Prynada Ukrainian cafe;
· Артем Радучич — очільник розробок Doner Market, кулінарний експерт телепроєктів.
Переможці конкурсу зможуть використати гранти на модернізацію обладнання, відкриття нових напрямів і розвиток власних закладів. У межах проєкту учасники також брали участь у консультаційних вебінарах, що дало підприємцям додаткові можливості для навчання та обміну досвідом.
Цьогорічний конкурс "Роби своє з Horeca Masters" став логічним продовженням ініціативи, започаткованої у 2024 році. Торік у межах проєкту було підтримано 10 підприємців із різних областей України, а кожен переможець отримав до 100 тис. грн на розвиток власної справи.