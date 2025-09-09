$41.250.03
Победители конкурса "Роби своє з Horeca Masters": предприниматели получат до полумиллиона на развитие собственного дела

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Победителей конкурса для предпринимателей в сфере общественного питания — "Роби своє з Horeca Masters" объявили Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и бренд Kurator.

Победители конкурса "Роби своє з Horeca Masters": предприниматели получат до полумиллиона на развитие собственного дела

Цель проекта — поддержать малый и средний бизнес в городах и селах Украины. Создать возможности для предпринимателей, масштабировать бизнес, обновлять оборудование и запускать новые услуги. Это не только об экономическом росте, но и об укреплении общин, создании рабочих мест и улучшении качества жизни людей.

"Системная поддержка малого бизнеса — важная часть нашей деятельности. Ведь предпринимательство — это всегда о людях: тех, кто ежедневно держит экономику на плаву, создает рабочие места и наполняет бюджеты своих общин. Через наши грантовые программы мы уже поддержали 548 предпринимателей. И мы не останавливаемся, поэтому вместе с брендом Kurator во второй раз запускаем конкурс для сферы HoReCa", — отметил Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

В результате эксперты определили по два победителя в каждой категории, которые получили гранты от 250 000 до 500 000 грн. Общий бюджет конкурса составил 2,5 млн грн.

Всего в этом году на конкурс поступила 51 заявка: 24 — в категории Street & Casual Food и 27 — в категории Middle Segment.

Участники прошли несколько этапов отбора. Первый состоялся 7 августа, когда экспертная комиссия отобрала 16 полуфиналистов. Каждый из них получил продукцию ТМ "KURATOR" и приготовил авторское блюдо для видеопрезентации в собственном заведении.

В конце августа конкурсная комиссия оценила видеопрезентации и финальную кулинарную презентацию, состоявшуюся в Кулинарном центре МХП. По условиям конкурса гранты должны были выбрать по два победителя в каждой категории.

Впрочем, уровень представленных идей оказался настолько высоким, что комиссия решила поддержать больше участников. В итоге гранты от 250 000 до 500 000 грн получили пятеро предпринимателей:

  •  3 - в категории Street & Casual Food,
    • 2 - в категории Middle Segment.

      Победители Лота 500 000 грн:

      • Гастрономическое пространство MYR (г. Кропивницкий, Александр Сыров, Андрей Чманов)

      • Летняя площадка ресторана (с. Ковтуны, Полтавщина, Оксана Метлушенко)

      • Семейное игровое кафе Galaxy Game Club & Café (г. Ладыжин, Татьяна Худченко)

      Победители Лота 250 000 грн:

      • Пан Бабун печет хлеб (г. Винница, Лилия Колодеева)

      • Масштабирование семейного кафе Impasto (г. Яготин, Киевщина, Алина Коваль)

      В экспертную комиссию, которая определяла победителей, вошли представители ресторанного бизнеса, маркетинга и социальных проектов:

      ·         Илья Демковский — бренд-шеф Кулинарного центра МХП, более 20 лет опыта;

      ·         Юрий Грицай — ветеран и шеф-повар, специалист по ветеранским инициативам;

      ·         Наталья Шадчнева — эксперт по B2B-маркетингу и развитию ресторанного бизнеса (15+ лет в FMCG и HoReCa);

      ·         Анжелика Войтюк — менеджер по бренд-маркетингу, Центр развития HoReCa МХП;

      ·         Алексей Повторейко — владелец и бренд-шеф сети заведений "НАЖИВО";

      ·         Владимир Панченко — руководитель отдела национальных проектов БФ "МХП-Громаді";

      ·         Санелла Бабович — бренд-шеф Fiji group restaurants, шеф Prynada Ukrainian cafe;

      ·         Артем Радучич — руководитель разработок Doner Market, кулинарный эксперт телепроектов.

      Победители конкурса смогут использовать гранты на модернизацию оборудования, открытие новых направлений и развитие собственных заведений. В рамках проекта участники также принимали участие в консультационных вебинарах, что дало предпринимателям дополнительные возможности для обучения и обмена опытом.

      Нынешний конкурс "Роби своє з Horeca Masters" стал логическим продолжением инициативы, начатой в 2024 году. В прошлом году в рамках проекта было поддержано 10 предпринимателей из разных областей Украины, а каждый победитель получил до 100 тыс. грн на развитие собственного дела.

      Лилия Подоляк

      Новости Бизнеса
      благотворительность
      ПрАО МХП
      Украина
      Кропивницкий
      Винница