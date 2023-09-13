Переможці конкурсу "Роби своє" зайнялися виробництвом крафтового сиру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Переможці конкурсу «Роби своє» розпочали виробництво крафтового сиру. Про це повідомляє «МХП-Агро-С», передає УНН.
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Мова про родину Вахненків, яка проживає у селі Жуківка Згурівської ТГ (Київська область). На грантові кошти від благодійного фонду «МХП-Громаді» у сумі понад 99 тисяч грн вони придбали прес та сироварню для власної домашньої сироварні «Milunka».
Нині в асортименті родини 7 сортів м’яких та напівтвердих крафтових сирів, які вони виготовляють з молока, отриманого від власних корів.
«Попереду ще багато роботи – удосконалення брендування, щоб продукція була впізнаваною, збільшення аудиторії покупців, розширення асортиметів сирів. Проте ми впевнені в своїх силах, адже головне – бажання. Ми знаємо, що під лежачий камінь вода не тече. Тож той, хто працює, завжди матиме результат», - висловлює переконання родина.
Нагадаємо
Наприкінці травня організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах “Роби своє” оголосили переможців 2023 року. Цього року благодійний фонд “МХП-Громаді”, який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн.
Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.
Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.
Довідка
"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.