Победители конкурса "Делай свое" занялись производством крафтового сыра

Детали

Речь о семье Вахненко, которая проживает в селе Жуковка Згуровской ТГ (Киевская область). На грантовые средства от благотворительного фонда «МХП-Громаде» в сумме более 99 тысяч грн они приобрели пресс и сыроварню для собственной домашней сыроварни «Milunka».

Сейчас в ассортименте семьи 7 сортов мягких и полутвердых крафтовых сыров, которые они изготавливают из молока, полученного от собственных коров.

«Впереди еще много работы – совершенствование брендирования, чтобы продукция была узнаваемой, увеличение аудитории покупателей, расширение ассортимента сыров. Однако мы уверены в своих силах, ведь главное – желание. Мы знаем, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому тот, кто работает, всегда будет иметь результат», - выражает убеждение семья.

Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах “Делай своё” объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд “МХП-Громаде”, который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.