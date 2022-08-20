Переговори з Туреччиною щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО пройдуть до кінця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто виданню Yle повідомив, що переговори з Туреччиною щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО пройдуть до кінця місяця. Про це інформує УНН.
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Представники Фінляндії, Швеції та Туреччини зустрінуться у Фінляндії в серпні.
За словами міністра, метою майбутньої зустрічі є можливість розглянути пункти меморандуму про взаєморозуміння, який був узгоджений на саміті НАТО в Мадриді.
Глава МЗС Фінляндії додав, що Туреччина знає про бажання Фінляндії про прискорення процесу.
Нагадаємо
Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого.
Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.
29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.
Американський Сенат підтримав резолюцію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена.