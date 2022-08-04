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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Американський Сенат дав згоду на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Американський Сенат дав згоду на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Київ • УНН

 • 140224 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американський Сенат підтримав резолюцію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Для затвердження документа, який раніше схвалила Палата представників, було потрібне дві третини голосів, і необхідна більшість була набрана ще до закінчення голосування.

Тепер документ вирушить на підпис президента, після чого буде направлений до альянсу. Вступ Фінляндії та Швеції мають схвалити всі члени НАТО.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

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