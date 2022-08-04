Американський Сенат дав згоду на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Деталі

Для затвердження документа, який раніше схвалила Палата представників, було потрібне дві третини голосів, і необхідна більшість була набрана ще до закінчення голосування.

Тепер документ вирушить на підпис президента, після чого буде направлений до альянсу. Вступ Фінляндії та Швеції мають схвалити всі члени НАТО.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.