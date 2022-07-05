"Це справді історичний момент" - Столтенберг про підписання протоколу про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

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«Це справді історичний момент. Для Фінляндії, для Швеції, для НАТО та для нашої спільної безпеки», - сказав Столтенберг.

Деталі

Так, посли НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО у штаб-квартирі Альянску у вівторок, 5 липня, у присутності міністра закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто та міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Минулого тижня на саміті в Мадриді лідери країн Альянсу домовилися запросити Фінляндію та Швецію вступити до НАТО після укладання тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією. "Сьогодні було підписано протоколи про приєднання, що ознаменувало початок процесу ратифікації", - вказали у НАТО

Генеральний секретар сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові і бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку. "З 32 країнами за столом ми будемо ще сильнішими, а наші люди будуть у ще більшій безпеці, у той час, як ми стикаємося з найбільшою кризою безпеки за останні десятиліття", - зазначив він.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.