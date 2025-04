Протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції підписали усі союзники по НАТО

Цитата

"Зворушливий, хвилюючий та історичний ранок тут у штаб-квартирі НАТО. Усі 30 союзників щойно підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції. Скоро ми матимемо 32 учасники, і ми будемо сильніші разом (#StrongerTogether)", - зазначила місія Німеччини у НАТО у Twitter, показавши фото.

A moving, exciting and historic morning here at #NATO HQ. All 30 Allies just signed the Accession Protocols for Finland and Sweden. With soon 32 Members we are even #StrongerTogether. #WeAreNATO @FinMissionNATO @SwedenNato pic.twitter.com/JQmv8UplsR

— Germany at NATO (@GermanyNATO) July 5, 2022

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for and. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy

— Finland at NATO (@FinMissionNATO) July 5, 2022

Потім протоколи про приєднання будуть відправлені на ратифікацію всім країнам НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Процес ратифікації Швеції та Фінляндії як нових членів НАТО офіційно запускають 5 липня.