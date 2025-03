Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции подписали все союзники по НАТО

Цитата

"Трогательное, волнующее и историческое утро здесь, в штаб-квартире НАТО. Все 30 союзников только что подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Скоро у нас будет 32 участника, и мы будем сильнее вместе (#StrongerTogether)", - отметила миссия Германии в НАТО в Twitter, показав фото.

A moving, exciting and historic morning here в #NATO HQ. All 30 Allies just signed the Accession Protocols for Finland and Sweden. With soon 32 Members we are even #StrongerTogether. #WeAreNATO @FinMissionNATO @SwedenNato pic.twitter.com/JQmv8UplsR

— Германия в NATO (@GermanyNATO) July 5, 2022

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for and. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy

— Finland at NATO (@FinMissionNATO) July 5, 2022

Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной рф против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Процесс ратификации Швеции и Финляндии как новых членов НАТО официально запускают 5 июля.