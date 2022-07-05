"Это действительно исторический момент" - Столтенберг о подписании протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сегодняшнее подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу действительно историческим моментом, пишет УНН со ссылкой на сообщение НАТО.
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«Это действительно исторический момент. Для Финляндии, для Швеции, для НАТО и для нашей общей безопасности», - сказал Столтенберг.
Детали
Так, послы НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в штаб-квартире Альянска во вторник, 5 июля, в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
На прошлой неделе на саммите в Мадриде лидеры стран Альянса договорились пригласить Финляндию и Швецию вступить в НАТО после заключения трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией. "Сегодня были подписаны протоколы о присоединении, что ознаменовало начало процесса ратификации", - указали в НАТО.
Генеральный секретарь сказал, что двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают внести свой вклад в нашу общую безопасность. "С 32 странами за столом мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, в то время как мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия", - отметил он.
Дополнение
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной рф против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.
29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.