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Американский Сенат дал согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Американский Сенат дал согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Киев • УНН

 • 140222 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Американский Сенат поддержал резолюцию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Для утверждения документа, который ранее одобрила Палата представителей, требовалось две трети голосов, и необходимое большинство было набрано еще до окончания голосования.

Теперь документ отправится на подпись президента, после чего будет направлен в альянс. Вступление Финляндии и Швеции должны одобрить все члены НАТО.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, начавшейся 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

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