Переговоры с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО пройдут до конца месяца

Детали

Представители Финляндии, Швеции и Турции встретятся в Финляндии в августе.

По словам министра, целью предстоящей встречи является возможность рассмотреть пункты меморандума о взаимопонимании, согласованном на саммите НАТО в Мадриде.

Глава МИД Финляндии добавил, что Турция знает о желании Финляндии об ускорении процесса.

Напомним

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля.

Турция, древний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.