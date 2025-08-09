Передавав стратегічно важливі оборонні дані росіянам: комунальника з Краматорська засудили до 15 років

Комунальника з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за передачу російському фсб даних про стратегічно важливий оборонний рубіж на Донеччині. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, пише УНН.

У березні 2024 року працівник одного з комунальних підприємств Краматорська свідомо збирав розвідувальні дані та передавав їх родичці. З початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до рф, де була завербована співробітником фсб і стала посередником у передачі цієї інформації російським спецслужбам