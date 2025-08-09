Передавав стратегічно важливі оборонні дані росіянам: комунальника з Краматорська засудили до 15 років
Київ • УНН
Працівника комунального підприємства Краматорська засудили до 15 років за держзраду. Він передавав фсб дані про стратегічно важливий оборонний рубіж на Донеччині.
Комунальника з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за передачу російському фсб даних про стратегічно важливий оборонний рубіж на Донеччині. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, пише УНН.
У березні 2024 року працівник одного з комунальних підприємств Краматорська свідомо збирав розвідувальні дані та передавав їх родичці. З початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до рф, де була завербована співробітником фсб і стала посередником у передачі цієї інформації російським спецслужбам
За даними слідства, комунальник надсилав родичці текстові повідомлення з координатами фортифікаційних споруд у Волноваському районі, до будівництва яких він залучався.
Чоловік надав дані про розташування бліндажів, окопів і траншей на одному зі стратегічно важливих оборонних рубежів Донеччини. Фіксував блокпости та місця дислокації підрозділів ЗСУ.
За державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
