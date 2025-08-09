Передавал стратегически важные оборонные данные россиянам: коммунальщика из Краматорска приговорили к 15 годам

Коммунальщик из Краматорска приговорен к 15 годам заключения за передачу российскому фсб данных о стратегически важном оборонительном рубеже в Донецкой области. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, пишет УНН.

В марте 2024 года работник одного из коммунальных предприятий Краматорска сознательно собирал разведывательные данные и передавал их родственнице. С начала полномасштабного вторжения она выехала в РФ, где была завербована сотрудником фсб и стала посредником в передаче этой информации российским спецслужбам