Передавал стратегически важные оборонные данные россиянам: коммунальщика из Краматорска приговорили к 15 годам
Киев • УНН
Сотрудника коммунального предприятия Краматорска приговорили к 15 годам за госизмену. Он передавал фсб данные о стратегически важном оборонном рубеже в Донецкой области.
Коммунальщик из Краматорска приговорен к 15 годам заключения за передачу российскому фсб данных о стратегически важном оборонительном рубеже в Донецкой области. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, пишет УНН.
В марте 2024 года работник одного из коммунальных предприятий Краматорска сознательно собирал разведывательные данные и передавал их родственнице. С начала полномасштабного вторжения она выехала в РФ, где была завербована сотрудником фсб и стала посредником в передаче этой информации российским спецслужбам
По данным следствия, коммунальщик присылал родственнице текстовые сообщения с координатами фортификационных сооружений в Волновахском районе, к строительству которых он привлекался.
Мужчина предоставил данные о расположении блиндажей, окопов и траншей на одном из стратегически важных оборонительных рубежей Донетчины. Фиксировал блокпосты и места дислокации подразделений ВСУ.
За государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины) мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
