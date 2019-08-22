Пентагон відмовився від нової системи ПРО через її "застарілість"

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство оборони США повідомило про згортання робіт зі створення нового покоління протиракетної оборони (ПРО), зокрема, нової системи перехоплювачів міжконтинентальних ракет. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

На думку деяких експертів, рішення про призупинення проекту може бути викликане прискореним розвитком нових технологій, що поставило під сумнів ефективність цього проекту. Вирішальним фактором могли стати й успішні запуски міжконтинентальних ракет в Північній Кореї, які, за повідомленнями, здатні досягти і території США.

На проект було витрачено вже близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Підрядником виступала компанія Boeing, виконавцем - компанія Raytheon. Офіційною причиною відмови від проекту є або нездоланні технічні проблеми, або ж занадто висока ціна для усунення цих проблем.

Міністерство оборони США заявило, що новий пріоритет – це розробка перехоплювачів наступного покоління. Серед вимог - поліпшені характеристики як перехоплювача, так і його ракети-носія. Пентагон, ймовірно, хоче отримати універсальний перехоплювач, який здатний забезпечити захист від ширшого спектра ракетних загроз, а саме гіперзвукових ракет, які розробляються Росією та Китаєм, пише видання.

Конгрес США погодився збільшити кількість перехоплювачів міжконтинентальних ракет на 20 одиниць - від 44 до 64. Додаткові 20 повинні були надійти на озброєння до 2023 року, однак з урахуванням оголошеного припинення розробки проекту ця дата скоріше за все буде відсунута в майбутнє.

Нагадаємо, Пентагон назвав терміни розробки гіперзвукової зброї.

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