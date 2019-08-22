Пентагон отказался от новой системы ПРО из-за ее "устарелости"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство обороны США сообщило о свертывании работ по созданию нового поколения противоракетной обороны (ПРО), в частности, новой системы перехватчиков межконтинентальных ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По мнению некоторых экспертов, решение о приостановлении проекта может быть вызвано ускоренным развитием новых технологий, что поставило под сомнение эффективность этого проекта. Решающим фактором могли стать и успешные запуски межконтинентальных ракет в Северной Корее, которые, по сообщениям, способны достичь и территории США.
На проект было потрачено уже около 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Подрядчиком выступала компания Boeing, исполнителем - компания Raytheon. Официальной причиной отказа от проекта является или непреодолимые технические проблемы, или же слишком высокая цена для устранения этих проблем.
Министерство обороны США заявило, что новый приоритет - это разработка перехватчиков следующего поколения. Среди требований - улучшенные характеристики как перехватчика, так и его ракеты-носителя. Пентагон, вероятно, хочет получить универсальный перехватчик, способный обеспечить защиту от широкого спектра ракетных угроз, а именно гиперзвуковых ракет, которые разрабатываются Россией и Китаем, пишет издание.
Конгресс США согласился увеличить количество перехватчиков межконтинентальных ракет на 20 единиц - с 44 до 64. Дополнительные 20 должны были поступить на вооружение к 2023 году, однако с учетом объявленного прекращения разработки проекта эта дата скорее всего будет отодвинута в будущее.
Напомним, Пентагон назвал сроки разработки гиперзвукового оружия.