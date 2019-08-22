Пентагон назвав терміни розробки гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Найближчим часом Вашингтон зможе поставити на озброєння гіперзвукову зброю. Про це заявив новий міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Думаю, це, ймовірно, питання декількох років, якщо вам так завгодно", - заявив Еспер в інтерв'ю одному з американських телеканалів.
Американський журнал Defense News раніше опублікував інформацію, що Пентагон провів успішні випробування на авіабазі Едвардс (штат Каліфорнія) за участю стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, який може використовуватись для цієї зброї.
Нагадаємо, в ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї.