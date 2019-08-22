Пентагон назвал сроки разработки гиперзвукового оружия

"Думаю, это, вероятно, вопрос нескольких лет, если вам так угодно", - заявил Эспер в интервью одному из американских телеканалов.

Американский журнал Defense News ранее опубликовал информацию, что Пентагон провел успешные испытания на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для данного оружия.

Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия.