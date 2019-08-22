Пентагон назвал сроки разработки гиперзвукового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В ближайшее время Вашингтон сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие. Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер, сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Думаю, это, вероятно, вопрос нескольких лет, если вам так угодно", - заявил Эспер в интервью одному из американских телеканалов.
Американский журнал Defense News ранее опубликовал информацию, что Пентагон провел успешные испытания на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для данного оружия.
Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия.