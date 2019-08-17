В ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї

Автори відзначають, що розробка цього виду зброї, безсумнівно, пов'язана з гонкою озброєнь: держави прагнуть не відстати одна від одної. При цьому поки не зовсім ясно, як апарати з гіперзвуковим планеруючим бойовим блоком будуть застосовуватися.

"За відсутності ясності про характер боєголовок (вони можуть бути ядерними або звичайними), а також про потенційні цілі, велика ймовірність непорозуміння, особливо в світлі високої швидкості ракет і необхідності ухвалювати рішення про запуск або відповідні заходи в найкоротший час", - йдеться в дослідженні.

Окрім того, додають автори, запуск будь-якої гіперзвукової планеруючої системи може бути інтерпретований як неминучий ядерний удар, що, безумовно, загрожує ескалацією.

Авторів дослідження хвилює, що цей новий вид озброєння не підлягає міжнародному контролю. Навіть СНО (договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Москвою і Вашингтоном) не може служити механізмом контролю, оскільки він носить двосторонній характер і йдеться в ньому про балістичні ракети з траєкторією вільного польоту.

"Поки важко передбачити більш широкі наслідки розробки і можливого розміщення гіпершвидкісної зброї для процесів контролю над озброєннями і ядерного роззброєння. Навіть обмежене розміщення серйозно підірве зусилля в області ядерного роззброєння. Особливо турбує ймовірність відновлення ядерних випробувань з метою перевірки дії боєголовок гіпершвидкісних планеруючих балістичних ракет", - відзначають експерти.

За даними доповіді, в США існує кілька програм з розробки гіпершвидкісних планеруючих літальних апаратів. Правда, більшість з них передбачають використання кінетичної енергії або звичайної боєголовки. Жоден з апаратів поки не взято на озброєння.

У Радянському Союзі, відзначають експерти, почали працювати над створенням цієї зброї ще в 80-х роках. Сьогоднішня його версія "Авангард", за повідомленнями, починаючи з 2011 року пройшла низку випробувань - з різними результатами. Як заявив президент РФ Володимир Путін, вона буде введена в експлуатацію до кінця цього року.

Китай провів уже дев'ять випробувань свого варіанту гіпершвидкісних ракет, шість з яких пройшли успішно, правда невідомо, яким був результат, що шукався.

Великий інтерес до створення цієї зброї проявляють Індія, Франція і Японія.

"Поки гіпершвидкісні озброєння ще не розміщені, держави ще можуть скористатися цією унікальною можливістю і в тісній координації оцінити пов'язані з ними ризики і вжити відповідних заходів", - закликала заступник Генерального секретаря ООН Ізумі Накаміцу.

Раніше в США дізналися про складнощі у Росії з виробництвом гіперзвукової зброї.