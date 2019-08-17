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В ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия

В ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия

Киев  •  УНН

 • 15282 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. США, Китай и Россия активно занимаются разработкой и испытанием так называемых ультраманевренных гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Об этом говорится в исследовании ООН, где рассматриваются последствия этих видов оружия для международного мира и безопасности, передает УНН.

Авторы отмечают, что разработка этого вида оружия, несомненно, связана с гонкой вооружений: государства стремятся не отстать друг от друга. При этом пока не совсем ясно, как аппараты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком будут применяться.

"При отсутствии ясности о характере боеголовок (они могут быть ядерными или обычными), а также о потенциальных целях, велика вероятность недопонимания, особенно в свете высокой скорости ракет и необходимости принимать решения о запуске или ответных мерах в кратчайшее время", - говорится в исследовании.

Кроме того, добавляют авторы, запуск любой гиперзвуковой планирующей системы может быть интерпретирован как неминуемый ядерный удар, что, безусловно, чревато эскалацией.

Авторов исследования волнует, что этот новый вид вооружения не подлежит международному контролю. Даже СНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном) не может служить механизмом контроля, поскольку он носит двусторонний характер и речь в нем идет о баллистических ракетах с траекторией свободного полета.

"Пока трудно предсказать более широкие последствия разработки и возможного размещения гиперскоростного оружия для процессов контроля над вооружениями и ядерного разоружения. Даже ограниченное размещение серьезно подорвет усилия в области ядерного разоружения. Особенно тревожит вероятность возобновления ядерных испытаний с целью проверки действия боеголовок гиперскоростных планирующих баллистических ракет", - отмечают эксперты.

По данным доклада, в США существует несколько программ по разработке гиперскоростных планирующих летательных аппаратов. Правда, большинство из них предусматривают использование кинетической энергии или обычной боеголовки. Ни один из аппаратов пока не взят на вооружение.

В Советском Союзе, отмечают эксперты, начали работать над созданием этого оружия еще в 80-х годах. Сегодняшняя его версия "Авангард", по сообщениям, начиная с 2011 года прошла ряд испытаний – с разными результатами. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она будет введена в эксплуатацию к концу этого года.

Китай провел уже девять испытаний своего варианта гиперскоростных ракет, шесть из которых прошли успешно, правда неизвестно, каким был искомый результат.

Большой интерес к созданию этого оружия проявляют Индия, Франция и Япония.

"Пока гиперскоростные вооружения еще не размещены, государства еще могут воспользоваться этой уникальной возможностью и в тесной координации оценить связанные с ними риски и предпринять соответствующие действия", – призвала заместитель Генерального секретаря Изуми Накамицу.

Ранее в США узнали о сложностях у России с производством гиперзвукового оружия.

Украинские Национальные Новости

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