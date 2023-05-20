Пентагон: США планує посилити стримування росії в Чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. США планує посилити стримування росії в Чорноморському регіоні. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою пресслужбою Пентагону.
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"Ми продовжуємо заохочувати до поглиблення співпраці між чорноморськими союзниками та партнерами для стримування та захисту від триваючої агресії росії в Україні та Чорноморському регіоні.
Це співробітництво включає подальші зусилля щодо розширення обміну інформацією для підвищення загальної обізнаності в морській сфері та за її межами. Це є основою Стратегії національної оборони США. Створення стримування, а потім його підтримка дозволить США впоратися з Китаєм — викликом для країни, — і росією, яку стратегія називає "гострою загрозою".
Це означає, що в Чорноморському регіоні Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з союзниками по НАТО для протидії військовій загрозі росії, в тому числі шляхом зміцнення позиції та навчань для покращення безпеки та процвітання регіону", - сказала помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, під час відеозвернення на Форумі безпеки Чорного моря та Балкан у Бухаресті.
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Вона також зазначила, що повномасштабне вторгнення росії в Україну має далекосяжні наслідки для Чорноморського регіону, і Сполучені Штати співпрацюють із союзниками та партнерами, щоб протистояти агресії президента рф володимира путіна.
"Перш за все, Чорноморський регіон є територією критичного геостратегічного значення. Він з’єднує Європу з Близьким Сходом, і є ключовим вузлом транзитної інфраструктури та енергетичних ресурсів.
Це також ключова лінія фронту для трансатлантичної безпеки. Сьогодні це місце найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", — сказала Карлін.
Карлін наголосила, що реакція світу на вторгнення та його об'єднання "є чимось надзвичайним". І саме ця єдність є ключовою для стримування росії.
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