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Пентагон: США планує посилити стримування росії в Чорноморському регіоні

Пентагон: США планує посилити стримування росії в Чорноморському регіоні

Київ • УНН

 • 860543 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. США планує посилити стримування росії в Чорноморському регіоні. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою пресслужбою Пентагону. 

Цитата

"Ми продовжуємо заохочувати до поглиблення співпраці між чорноморськими союзниками та партнерами для стримування та захисту від триваючої агресії росії в Україні та Чорноморському регіоні.

Це співробітництво включає подальші зусилля щодо розширення обміну інформацією для підвищення загальної обізнаності в морській сфері та за її межами. Це є основою Стратегії національної оборони США. Створення стримування, а потім його підтримка дозволить США впоратися з Китаєм — викликом для країни, — і росією, яку стратегія називає "гострою загрозою".

Це означає, що в Чорноморському регіоні Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з союзниками по НАТО для протидії військовій загрозі росії, в тому числі шляхом зміцнення позиції та навчань для покращення безпеки та процвітання регіону", - сказала помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, під час відеозвернення на Форумі безпеки Чорного моря та Балкан у Бухаресті.

Деталі

Вона також зазначила, що повномасштабне вторгнення росії в Україну має далекосяжні наслідки для Чорноморського регіону, і Сполучені Штати співпрацюють із союзниками та партнерами, щоб протистояти агресії президента рф володимира путіна.

"Перш за все, Чорноморський регіон є територією критичного геостратегічного значення. Він з’єднує Європу з Близьким Сходом, і є ключовим вузлом транзитної інфраструктури та енергетичних ресурсів.

Це також ключова лінія фронту для трансатлантичної безпеки. Сьогодні це місце найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", — сказала Карлін.

Карлін наголосила, що реакція світу на вторгнення та його об'єднання "є чимось надзвичайним". І саме ця єдність є ключовою для стримування росії.

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