Через бухгалтерську помилку Пентагону допомогу США Україні було завищено на 3 мільярди доларів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Пентагон переоцінив американське обладнання, відправлене до України, приблизно на 3 мільярди доларів, заявив Reuters у четвер помічник Сенату та представник Міноборони, інформує УНН.
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Помилка була результатом присвоєння вищої вартості озброєнь, які були вилучені із запасів США і потім відправлені в Україну, заявили в четвер два високопосадовці міністерства оборони.
"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - сказав Reuters один із високопосадовців міністерства оборони. Джерела повідомили, що у четвер Конгресу буде повідомлено про коригування бухгалтерського обліку.
Представник міністерства оборони сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію, збільшивши суму на 3 мільярди доларів.
У своєму обліку Пентагон використав відновлювальну вартість для оцінки допомоги у вигляді зброї, а не вартість зброї, коли вона була куплена та амортизована, заявили високопоставлені представники міністерства оборони.
Хоча невідомо, як Конгрес відреагує на цю новину, зміна оцінки вартості обладнання може відстрочити потребу для адміністрації Байдена просити Конгрес виділити більше коштів для України, оскільки боротьба за стелю боргу посилюється.
Додамо
З серпня 2021 року Сполучені Штати відправили Україні зброю на суму близько 21,1 мільярда доларів зі своїх запасів.