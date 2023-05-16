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США готовятся к дефолту 1 июня без повышения потолка долга

США готовятся к дефолту 1 июня без повышения потолка долга

Киев • УНН

 • 2976851 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство финансов США повторило, что сможет оплатить счета правительства США только до 1 июня без увеличения лимита долга, усиливая давление на республиканцев в Конгрессе и Белый дом по достижению соглашения в ближайшие дни, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

В своем втором письме к Конгрессу министр финансов Джанет Йеллен подтвердила, что агентство вряд ли выполнит все платежные обязательства правительства США до начала июня, что спровоцирует первый в истории США дефолт.

Фактическая дата, когда Минфин исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько дней или недель позже, чем эти оценки, сказала Йеллен в письме, отличающемся от письма от 1 мая, в котором предупреждалось лишь о «нескольких неделях».

На прошлой неделе Бюджетное управление Конгресса заявило, что Соединенные Штаты сталкиваются с «значительным риском» невыполнения платежных обязательств в течение первых двух недель июня без повышения потолка долга, а платежные операции будут неопределенными в течение мая. Некоторые аналитики, в том числе Бюджетное управление Конгресса, предположили, что Казначейство может продержаться до августа без дефолта, если оно получит доступ к ежеквартальным налоговым платежам 15 июня и новым мерам по заимствованиям, которые станут доступными 30 июня.

Ожидается, что Байден встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти для переговоров и накануне зарубежной поездки президента, которая начнется в среду.

Дополнение

В среду Байден отправится в Японию на саммит лидеров G7, а затем в Австралию, поездки, которая займет около недели.

Йеллен неоднократно предупреждала, что неспособность Конгресса повысить лимит федерального долга в размере 31,4 триллиона долларов может спровоцировать «конституционный кризис» и вызвать «экономическую и финансовую катастрофу» для США и мировой экономики.

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