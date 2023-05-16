США готуються до дефолту 1 червня без підвищення стелі боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство фінансів США повторило, що зможе оплатити рахунки уряду США лише до 1 червня без збільшення ліміту боргу, посилюючи тиск на республіканців у Конгресі та Білий дім щодо досягнення угоди найближчими днями, передає Reuters, пише УНН.
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У своєму другому листі до Конгресу міністр фінансів Джанет Єллен підтвердила, що агентство навряд чи виконає всі платіжні зобов'язання уряду США до початку червня, що спровокує перший в історії США дефолт.
Фактична дата, коли Мінфін вичерпає надзвичайні заходи, може бути на кілька днів чи тижнів пізніше, ніж ці оцінки, сказала Єллен у листі, що відрізняється від листа від 1 травня, в якому попереджалося лише про «кілька тижнів».
Минулого тижня Бюджетне управління Конгресу заявило, що Сполучені Штати стикаються зі «значним ризиком» невиконання платіжних зобов'язань протягом перших двох тижнів червня без підвищення стелі боргу, а платіжні операції будуть невизначеними протягом травня. Деякі аналітики, у тому числі Бюджетне управління Конгресу, припустили, що Казначейство може протриматися до серпня без дефолту, якщо воно отримає доступ до щоквартальних податкових платежів 15 червня та нових заходів щодо запозичень, які стануть доступними 30 червня.
Очікується, що Байден зустрінеться зі спікером палати представників Кевіном Маккарті для переговорів і напередодні закордонної поїздки президента, яка розпочнеться у середу.
Доповнення
У середу Байден вирушить до Японії на саміт лідерів G7, а потім до Австралії, поїздки, яка займе близько тижня.
Єллен неодноразово попереджала, що нездатність Конгресу підвищити ліміт федерального боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів може спровокувати «конституційну кризу» та спричинити «економічну та фінансову катастрофу» для США та світової економіки.