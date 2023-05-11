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Дефолт США поставит под угрозу мировую экономику - министр финансов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг призвала Конгресс повысить лимит федерального долга в размере 31,4 трлн долларов и предотвратить беспрецедентный дефолт, который вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство США в мировой экономике. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Йеллен сделала последнее из серии все более резких предупреждений в комментариях, подготовленных для пресс-конференции перед встречей в Японии со своими коллегами из G7, а также Индии, Индонезии и Бразилии.

"Дефолт поставит под угрозу достижения, над которыми мы так усердно работали в течение нескольких последних лет в процессе восстановления после пандемии. И это спровоцирует глобальный спад, который отбросит нас назад еще больше, — сказала она. - Это также может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности".

Йеллен заявила, что балансирование республиканцев в этом вопросе равносильно "кризису, который мы сами создали" и что даже угроза дефолта может привести к снижению кредитного рейтинга правительства США, как это произошло во время борьбы за потолок долга в 2011 году.

По словам Йеллен, это может привести к повышению процентных ставок по ипотеке, автоплатежам и кредитным картам, отметив, что ставки по долгам, подлежащим погашению примерно 1 июня, уже резко возросли.

Экономика США испытает "существенный" удар, если Казначейство больше не сможет выпускать долговые обязательства, не говоря уже о влиянии на финансовые рынки и институты и доверие потребителей, сказала она, назвав такую перспективу "немыслимой".

"Все эти анализы показывают, что мы попали бы — если бы это продолжалось в течение какого-то значимого периода времени — в очень существенный спад".

Дополнение

Байден, демократ, настаивает на том, что Конгресс имеет конституционную обязанность поднять потолок долга, который отражает ранее потраченные федеральные деньги, без каких-либо условий. Но республиканцы, контролирующие Палату представителей, связывают любое увеличение лимита долга с резкими сокращениями бюджета.

Президент США на этой неделе сказал, что ему, возможно, придется пропустить поездку в Хиросиму, чтобы встретиться с лидерами G7 на следующей неделе, в зависимости от развития противостояния с потолком долга. Байден должен снова встретиться с высшими лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе в пятницу после первой встречи во вторник.

В отличие от большинства развитых стран, США устанавливают предельный размер кредита. Поскольку правительство тратит больше, чем получает, законодатели должны периодически поднимать этот предел.

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