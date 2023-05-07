Республиканцы в Сенате выступают против голосования только за повышение потолка госдолга США, настаивая на других приоритетах

ukru
Эксклюзив
06:00 • 25849 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 103509 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 63147 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117237 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115807 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106679 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101635 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112823 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132778 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179423 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 50953 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 77121 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 36377 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 67305 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 102522 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179430 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210102 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150772 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157137 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 86920 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107030 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123701 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159112 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165800 просмотра
Актуальное
Республиканцы в Сенате выступают против голосования только за повышение потолка госдолга США, настаивая на других приоритетах

Республиканцы в Сенате выступают против голосования только за повышение потолка госдолга США, настаивая на других приоритетах

Киев • УНН

 • 1326465 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Группа из 43 республиканцев в Сенате США в письме к лидеру большинства демократов в Сенате Чаку Шумеру заявила, что они выступают против голосования по законопроекту, который только поднимает потолок госдолга США, не касаясь других приоритетов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Ссылаясь на то, что экономика находится «в свободном падении», республиканцы во главе с сенатором Майком Ли и, в частности, лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом заявили, что «существенные расходы и бюджетные реформы» должны стать «отправной точкой» для переговоров.

Несколько умеренных, включая сенаторов Митта Ромни и Лизу Мурковски, не подписали письмо. Сенатор Сьюзан Коллинз, еще одна умеренная республиканка и заместитель председателя сенатского комитета по ассигнованиям, также не подписала.

Президент США Джо Байден, демократ, в последние дни раскритиковал республиканцев за то, что они пригрозили не повышать лимит госдолга, если демократы не согласятся на резкое сокращение бюджета. По данным Белого дома, во вторник Байден встретится с четырьмя высшими лидерами Конгресса, чтобы обсудить приоритеты расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в недавнем письме Конгрессу, что агентство может быть не в состоянии выполнить все свои долговые обязательства уже 1 июня, если потолок долга не будет повышен. Политическое противостояние вызвало опасения относительно дефолта, который может сказаться на мировых финансовых рынках.

На этой неделе Шумер заявил, что Сенат может рассмотреть законопроект, который только поднимает потолок госдолга, не затрагивая других приоритетов республиканцев. Имея в Сенате лишь 51 голос против 49, Шумеру потребуется поддержка как минимум девяти республиканцев, чтобы преодолеть барьер в 60 голосов для продвижения такого закона.

Последнее письмо республиканцев в Сенат показывает, что партия может заблокировать законопроект о так называемом «чистом» потолке долга.

В конце апреля Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов, который включает резкое сокращение расходов в течение следующего десятилетия.

Однако ожидается, что эта мера не будет принята в Сенате, и в этом случае Байден наложит на него вето.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы