Республиканцы в Сенате выступают против голосования только за повышение потолка госдолга США, настаивая на других приоритетах

Детали

Ссылаясь на то, что экономика находится «в свободном падении», республиканцы во главе с сенатором Майком Ли и, в частности, лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом заявили, что «существенные расходы и бюджетные реформы» должны стать «отправной точкой» для переговоров.

Несколько умеренных, включая сенаторов Митта Ромни и Лизу Мурковски, не подписали письмо. Сенатор Сьюзан Коллинз, еще одна умеренная республиканка и заместитель председателя сенатского комитета по ассигнованиям, также не подписала.

Президент США Джо Байден, демократ, в последние дни раскритиковал республиканцев за то, что они пригрозили не повышать лимит госдолга, если демократы не согласятся на резкое сокращение бюджета. По данным Белого дома, во вторник Байден встретится с четырьмя высшими лидерами Конгресса, чтобы обсудить приоритеты расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в недавнем письме Конгрессу, что агентство может быть не в состоянии выполнить все свои долговые обязательства уже 1 июня, если потолок долга не будет повышен. Политическое противостояние вызвало опасения относительно дефолта, который может сказаться на мировых финансовых рынках.

На этой неделе Шумер заявил, что Сенат может рассмотреть законопроект, который только поднимает потолок госдолга, не затрагивая других приоритетов республиканцев. Имея в Сенате лишь 51 голос против 49, Шумеру потребуется поддержка как минимум девяти республиканцев, чтобы преодолеть барьер в 60 голосов для продвижения такого закона.

Последнее письмо республиканцев в Сенат показывает, что партия может заблокировать законопроект о так называемом «чистом» потолке долга.

В конце апреля Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов, который включает резкое сокращение расходов в течение следующего десятилетия.

Однако ожидается, что эта мера не будет принята в Сенате, и в этом случае Байден наложит на него вето.