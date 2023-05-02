США могут объявить дефолт до 1 июня, если потолок долга не будет повышен

Детали

В сообщении Йеллен еще раз подчеркивается как тупиковая ситуация в отношениях между законодателями и Белым домом, так и потенциальные финансовые и политические риски, если патовая ситуация не будет преодолена в ближайшие недели.

Лимит долга должен быть повышен или приостановлен «таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит выплаты», написала она.

Йеллен, опираясь на самые свежие данные, включая поступления от федеральных налогов, написала, что не может окончательно предупредить, когда начнется так называемая X-дата дефолта. По оценкам беспартийного Бюджетного управления Конгресса в февральском отчете, дефолт может начаться в июле.

Республиканское большинство в Палате представителей заявило, что они не будут повышать лимит дальше без компромисса со стороны демократов по расходам и бюджету федерального правительства, который президент Джо Байден отверг, заявив, что потолок должен быть поднят без каких-либо условий, как это уже случалось раньше.

Президент позвонил всем четырем лидерам Конгресса - спикеру Маккарти, лидеру меньшинства в Палате представителей Хакиму Джефрису, лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства в Сенате Митчу МакКоннеллу - в понедельник днем и пригласил их на встречу 9 мая, говорится в заявлении.

«Дефолт на наш долг — это не вариант, но и будущее с более высокими налогами, более высокими процентными ставками, большей зависимостью от Китая и экономикой, которая не работает для работающих американцев», - сказал Маккарти.

В совместном заявлении в понедельник Шумер и Джефрис опровергли эту точку зрения: «Мы не можем позволить себе роскошь ждать до 1 июня, чтобы собраться вместе, принять закон, чтобы избежать дефолта и предотвратить катастрофические последствия для нашей экономики и миллионов американских семей. Республиканцы не могут позволить правому экстремизму держать нашу нацию в заложниках».

На брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, несмотря на противоположные аргументы Республиканской партии, администрация рассматривает долг и бюджет отдельно, и что Конгресс имеет «конституционную обязанность» рассмотреть потолок.

Дополнение

США могут оплачивать большую часть, но не все свои счета за счет налогов и других доходов, которые они получают, и они должны занимать остальные деньги. Но Конгресс вводит ограничения на размер долга, который может взять на себя правительство, и когда этот потолок, установленный примерно в 31,4 триллиона долларов, будет достигнут, законодатели должны увеличить его, прежде чем правительство сможет занять больше средств.

По словам Йеллен, США достигли текущего предела долга в январе и с тех пор принимают «чрезвычайные меры», чтобы оплатить свои счета. Министерство финансов также ввело некоторые сокращения, в том числе взносы в пенсионные планы сотрудников.

Широко распространено мнение, что страна никогда раньше не объявляла дефолт по своим долгам, хотя в отчете Исследовательской службы Конгресса за 2016 год отмечается, что такая концепция не имеет фиксированного определения. В этом отчете также подробно описаны «три эпизода в финансовой истории федерального правительства» — во время войны 1812 года, Великой депрессии и в 1979 году, — «когда некоторые ставили под сомнение государственный кредит правительства США».