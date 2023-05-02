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США можуть оголосити дефолт до 1 червня, якщо стеля боргу не буде підвищена

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. США ризикують виявитися не в змозі виплатити свої борги - вперше в історії - вже 1 червня, написала у понеділок міністр фінансів Джанет Єллен у листі до спікера палати представників Кевіна Маккарті та інших високопоставлених законодавців, у якому вона закликала Конгрес діяти якнайшвидше. Про це УНН пише посилаючись на ABC News.

Деталі

У повідомленні Єллен ще раз підкреслюється як тупикова ситуація у відносинах між законодавцями та Білим домом, так і потенційні фінансові та політичні ризики, якщо патова ситуація не буде подолана найближчими тижнями.

Ліміт боргу має бути підвищений або припинений «у такий спосіб, щоб забезпечити довгострокову впевненість у тому, що уряд продовжить виплати», написала вона.

Єллен, спираючись на найсвіжіші дані, включаючи надходження від федеральних податків, написала, що не може остаточно попередити, коли почнеться так звана X-дата дефолту. За оцінками безпартійного Бюджетного управління Конгресу у лютневому звіті, дефолт може розпочатися у липні.

Республіканська більшість у Палаті представників заявила, що вони не підвищуватимуть ліміт далі без компромісу з боку демократів щодо видатків та бюджету федерального уряду, який президент Джо Байден відкинув, заявивши, що стеля має бути піднята без будь-яких умов, як це вже траплялося раніше.

Президент зателефонував усім чотирьом лідерам Конгресу - спікеру Маккарті, лідеру меншості в Палаті представників Хакіму Джефрісу, лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру меншості в Сенаті Мітчу МакКоннеллу - у понеділок вдень і запросив їх на зустріч 9 травня, йдеться у заяві.

«Дефолт на наш борг — це не варіант, але й майбутнє з вищими податками, вищими відсотковими ставками, більшою залежністю від Китаю та економікою, яка не працює для працюючих американців», - сказав Маккарті.

У спільній заяві у понеділок Шумер і Джефріс спростували цю точку зору: «Ми не можемо дозволити собі розкіш чекати до 1 червня, щоб зібратися разом, ухвалити закон, щоб уникнути дефолту та запобігти катастрофічним наслідкам для нашої економіки та мільйонів американських сімей. Республіканці не можуть дозволити правому екстремізму тримати нашу націю у заручниках».

На брифінгу в понеділок прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що, незважаючи на протилежні аргументи Республіканської партії, адміністрація розглядає борг і бюджет окремо, і що Конгрес має «конституційний обов'язок» розглянути стелю.

Доповнення

США можуть оплачувати більшу частину, але не всі свої рахунки за рахунок податків та інших доходів, які вони одержують, і вони мають позичати решту грошей. Але Конгрес вводить обмеження на розмір боргу, який може взяти на себе уряд, і коли ця стеля, встановлена приблизно в 31,4 трильйона доларів, буде досягнута, законодавці мають збільшити її, перш ніж уряд зможе зайняти більше коштів.

За словами Єллен, США досягли поточної межі боргу в січні і з того часу вживають «надзвичайні заходи», щоб сплатити свої рахунки. Міністерство фінансів також запровадило деякі скорочення, у тому числі внески до пенсійних планів співробітників.

Широко поширена думка, що країна ніколи раніше не оголошувала дефолт за своїми боргами, хоча у звіті Дослідницької служби Конгресу за 2016 рік зазначається, що така концепція не має фіксованого визначення. У цьому звіті також докладно описані «три епізоди у фінансовій історії федерального уряду» — під час війни 1812 року, Великої депресії та в 1979 році, — «коли дехто ставив під сумнів державний кредит уряду США».

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