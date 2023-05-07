Республіканці в Сенаті виступають проти голосування лише за підвищення стелі держборгу США, наполягаючи на інших пріоритетах

КИЇВ. 7 травня. УНН. Група з 43 республіканців у Сенаті США у листі до лідера більшості демократів у Сенаті Чаку Шумеру заявила, що вони виступають проти голосування щодо законопроекту, який лише піднімає стелю держборгу США, не торкаючись інших пріоритетів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.