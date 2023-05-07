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Республіканці в Сенаті виступають проти голосування лише за підвищення стелі держборгу США, наполягаючи на інших пріоритетах

Республіканці в Сенаті виступають проти голосування лише за підвищення стелі держборгу США, наполягаючи на інших пріоритетах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Група з 43 республіканців у Сенаті США у листі до лідера більшості демократів у Сенаті Чаку Шумеру заявила, що вони виступають проти голосування щодо законопроекту, який лише піднімає стелю держборгу США, не торкаючись інших пріоритетів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Посилаючись на те, що економіка перебуває «у вільному падінні», республіканці на чолі з сенатором Майком Лі й, зокрема, лідером меншості Мітчем МакКоннеллом заявили, що «суттєві витрати та бюджетні реформи» мають стати «відправною точкою» для переговорів.

Декілька поміркованих, включаючи сенаторів Мітта Ромні та Лізу Мурковські, не підписали листа. Сенатор Сьюзан Коллінз, ще одна поміркована республіканка та заступник голови сенатського комітету з асигнувань, також не підписала.

Президент США Джо Байден, демократ, в останні дні розкритикував республіканців за те, що вони пригрозили не підвищувати ліміт держборгу, якщо демократи не погодяться на різке скорочення бюджету. За даними Білого дому, у вівторок Байден зустрінеться із чотирма вищими лідерами Конгресу, щоб обговорити пріоритети видатків.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в нещодавньому листі до Конгресу, що агентство може бути не в змозі виконати всі свої боргові зобов'язання вже 1 червня, якщо стеля боргу не буде підвищена. Політичне протистояння викликало побоювання щодо дефолту, який може позначитися на світових фінансових ринках.

Цього тижня Шумер заявив, що Сенат може розглянути законопроект, який тільки піднімає стелю держборгу, не торкаючись інших пріоритетів республіканців. Маючи в Сенаті лише 51 голос проти 49, Шумеру буде потрібна підтримка як мінімум дев'яти республіканців, щоб подолати бар'єр у 60 голосів для просування такого закону.

Останній лист республіканців до Сенату показує, що партія може заблокувати законопроект про так звану «чисту» стелю боргу.

Наприкінці квітня Палата представників ухвалила законопроект про підвищення стелі державного боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів, який включає різке скорочення видатків протягом наступного десятиліття.

Однак очікується, що цей захід не буде вжито в Сенаті, і в цьому випадку Байден накладе на нього вето.

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