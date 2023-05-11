Дефолт США поставить під загрозу світову економіку - міністр фінансів

ukru
Ексклюзив
08:30 • 12467 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 25477 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 43541 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 285571 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 384655 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313685 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346393 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308771 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223669 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207098 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 43959 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 44369 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 26938 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 42814 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 23547 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 43501 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 404458 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546984 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579423 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 6448 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 23547 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209905 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 384647 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179288 перегляди
Актуальне
Дефолт США поставить під загрозу світову економіку - міністр фінансів

Дефолт США поставить під загрозу світову економіку - міністр фінансів

Київ • УНН

 • 1406079 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Єллен у четвер закликала Конгрес підвищити ліміт федерального боргу у розмірі 31,4 трлн доларів і запобігти безпрецедентному дефолту, який викличе глобальний економічний спад і ризикує підірвати лідерство США у світовій економіці. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Єллен зробила останнє із серії все більш різких попереджень у коментарях, підготовлених для пресконференції перед зустріччю в Японії зі своїми колегами з G7, а також Індії, Індонезії та Бразилії.

"Дефолт поставить під загрозу досягнення, над якими ми так старанно працювали протягом кількох останніх років у процесі відновлення після пандемії. І це спровокує глобальний спад, який відкине нас назад ще більше, - сказала вона. - Це також може призвести до підриву глобального економічного лідерства США і поставити під питання нашу здатність захищати інтереси національної безпеки".

Єллен заявила, що балансування республіканців у цьому питанні рівносильне "кризі, яку ми самі створили" і що навіть загроза дефолту може призвести до зниження кредитного рейтингу уряду США, як це сталося під час боротьби за стелю боргу у 2011 році.

За словами Єллен, це може призвести до підвищення відсоткових ставок за іпотекою, автоплатежами та кредитними картками, зазначивши, що ставки за боргами, що підлягають погашенню приблизно 1 червня, вже різко зросли.

Економіка США зазнає "суттєвого" удару, якщо Казначейство більше не зможе випускати боргові зобов'язання, не кажучи вже про вплив на фінансові ринки та інститути та довіру споживачів, сказала вона, назвавши таку перспективу "немислимою".

"Усі ці аналізи показують, що ми потрапили б — якби це тривало протягом якогось значущого періоду часу — у дуже суттєвий спад".

Доповнення

Байден, демократ, наполягає на тому, що Конгрес має конституційний обов'язок підняти стелю боргу, який відображає раніше витрачені федеральні гроші, без будь-яких умов. Але республіканці, які контролюють Палату представників, пов'язують будь-яке збільшення ліміту боргу із різкими скороченнями бюджету.

Президент США на цьому тижні сказав, що йому, можливо, доведеться пропустити поїздку до Хіросіми, щоб зустрітися з лідерами G7 наступного тижня, залежно від розвитку протистояння зі стелею боргу. Байден має знову зустрітися з вищими лідерами демократів та республіканців у Конгресі у п'ятницю після першої зустрічі у вівторок.

На відміну від більшості розвинених країн, США встановлюють граничний розмір кредиту. Оскільки уряд витрачає більше, ніж отримує, законодавці мають періодично піднімати цю межу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73