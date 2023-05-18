Из-за бухгалтерской ошибки Пентагона помощь США Украине была завышена на 3 миллиарда долларов - Reuters

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Пентагон переоценил американское оборудование, отправленное в Украину, примерно на 3 миллиарда долларов, заявил Reuters в четверг помощник Сената и представитель Минобороны, информирует УНН.

Детали

Ошибка была результатом присвоения высшей стоимости вооружений, которые были изъяты из запасов США и затем отправлены в Украину, заявили в четверг два высокопоставленных чиновника министерства обороны.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — сказал Reuters один из высокопоставленных чиновников министерства обороны. Источники сообщили, что в четверг Конгрессу будет сообщено о корректировке бухгалтерского учета.

Представитель министерства обороны сказал, что, возможно, количество переоцененных вооружений может возрасти, поскольку Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличив сумму на 3 миллиарда долларов.

В своем учете Пентагон использовал восстановительную стоимость для оценки помощи в виде оружия, а не стоимость оружия, когда оно было куплено и амортизировано, заявили высокопоставленные представители министерства обороны.

Хотя неизвестно, как Конгресс отреагирует на эту новость, изменение оценки стоимости оборудования может отсрочить потребность для администрации Байдена просить Конгресс выделить больше средств для Украины, поскольку борьба за потолок долга усиливается.

Добавим

С августа 2021 года Соединенные Штаты отправили Украине оружие на сумму около 21,1 миллиарда долларов из своих запасов.

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