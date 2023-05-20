Пентагон: США планирует усилить сдерживание россии в Черноморском регионе

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"Мы продолжаем поощрять углубление сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами для сдерживания и защиты от продолжающейся агрессии россии в Украине и Черноморском регионе.

Это сотрудничество включает дальнейшие усилия по расширению обмена информацией для повышения общей осведомленности в морской сфере и за ее пределами. Это является основой Стратегии национальной обороны США. Создание сдерживания, а затем его поддержка позволит США справиться с Китаем — вызовом для страны, — и россией, которую стратегия называет "острой угрозой".

Это означает, что в Черноморском регионе Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с союзниками по НАТО для противодействия военной угрозе россии, в том числе путем укрепления позиции и учений для улучшения безопасности и процветания региона", - сказала помощница министра обороны США по вопросам стратегии, планов и возможностей Мара Карлин, во время видеообращения на Форуме безопасности Черного моря и Балкан в Бухаресте.

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Она также отметила, что полномасштабное вторжение россии в Украину имеет далеко идущие последствия для Черноморского региона, и Соединенные Штаты сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы противостоять агрессии президента рф владимира путина.

"Прежде всего, Черноморский регион является территорией критического геостратегического значения. Он соединяет Европу с Ближним Востоком, и является ключевым узлом транзитной инфраструктуры и энергетических ресурсов.

Это также ключевая линия фронта для трансатлантической безопасности. Сегодня это место крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны", — сказала Карлин.

Карлин подчеркнула, что реакция мира на вторжение и его объединение "является чем-то чрезвычайным". И именно это единство является ключевым для сдерживания россии.

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