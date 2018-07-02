Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ

“НБУ готовий ще з 2016 року перейняти функції (Нацкомфінпослуг, — ред.). Без спліта не буде розвитку страхового сегменту, бо немає саме тих правил існування цього ринку, не буде пенсійної реформи, бо не буде повноважень у регуляторів її впроваджувати, зупиниться створення комплексної системи захисту прав споживачів”, — сказав Видякин.

Як уточнив він, це також негативно впливатиме на відновлення довіри до фінансового сектору, також не буде довіри з боку інвесторів. При цьому Україна ризикує не лише не залучити нових, а й втратити тих, що прийшли у двохтисячних роках.

За словами представника НБУ, регулятор активно сприяє прийняттю законопроектів 2413а та 2456д (закон про захист прав споживачів у фінансовому секторі). Бо саме вони зроблять революцію у небанківському секторі.

Видякин додав, що після прийняття законопроекту передбачається перехідний період — 12 місяців підготовки до перейняття функцій та ще рік для опрацювання з ринком усіх законодавчих та нормативних змін на небанківському фінансовому ринку, щоб імплементувати у подальшому європейські директиви.

Довідка УНН.

Ухвалення закону про розділення функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг (небанківського фінансового ринку, — ред.), так званий “спліт” функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР, включено до меморандуму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Закон № 2413а планували ухвалити у травні цього року. Проте документ так і не був проголосований.

Нагадаємо, Світовий банк наголосив на ретельній підготовці запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.