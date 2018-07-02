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Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ

Пенсійна реформа неможлива без спліту Нацкомфінпослуг - НБУ

Київ • УНН

 • 8231 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Без проведення “спліта” (розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР) неможливе проведення в тому числі пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи. Про це під час круглого столу “Чи потрібен Україні спліт?” сказав начальник управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України Михайло Видякин, передає УНН.

“НБУ готовий ще з 2016 року перейняти функції (Нацкомфінпослуг, — ред.). Без спліта не буде розвитку страхового сегменту, бо немає саме тих правил існування цього ринку, не буде пенсійної реформи, бо не буде повноважень у регуляторів її впроваджувати, зупиниться створення комплексної системи захисту прав споживачів”, — сказав Видякин.

Як уточнив він, це також негативно впливатиме на відновлення довіри до фінансового сектору, також не буде довіри з боку інвесторів. При цьому Україна ризикує не лише не залучити нових, а й втратити тих, що прийшли у двохтисячних роках.

За словами представника НБУ, регулятор активно сприяє прийняттю законопроектів 2413а та 2456д (закон про захист прав споживачів у фінансовому секторі). Бо саме вони зроблять революцію у небанківському секторі.

Видякин додав, що після прийняття законопроекту передбачається перехідний період — 12 місяців підготовки до перейняття функцій та ще рік для опрацювання з ринком усіх законодавчих та нормативних змін на небанківському фінансовому ринку, щоб імплементувати у подальшому європейські директиви.

Довідка УНН.

Ухвалення закону про розділення функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг (небанківського фінансового ринку, — ред.), так званий “спліт” функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР, включено до меморандуму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Закон № 2413а планували ухвалити у травні цього року. Проте документ так і не був проголосований.

Нагадаємо, Світовий банк наголосив на ретельній підготовці запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

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