Світовий банк наголосив на ретельній підготовці запровадження накопичувальних пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Запровадження накопичувальних пенсій має відбуватись зважено та проводитись на основі ретельних розрахунків та підготовчих заходів. Про це йшлося під час зустрічі представників Мінсоцполітики зі Світовим банком, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Сторони висловили одностайну підтримку зваженому підходу до впровадження таких важливих змін (впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення — обов’язкового накопичувального, -ред.), та підтримали необхідність ретельних розрахунків та підготовчих заходів”, — зауважили у Мінсоцполітики.
Також на зустрічі обговорювались основні елементи та параметри впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Зокрема, мова йшла про недопущення ризиків для солідарного рівня пенсійного забезпечення, як основного джерела забезпечення доходів пенсіонерів, а також про важливість збереження та використання існуючої моделі адміністрування ЄСВ в процесі збору внесків на обов’язкове пенсійне забезпечення.
Нагадаємо, у Світовому банку заявили, що вводити накопичувальні пенсії з січня 2019 року в Україні зарано.