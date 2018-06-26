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Всемирный банк настоял на тщательной подготовке введения накопительных пенсий

Всемирный банк настоял на тщательной подготовке введения накопительных пенсий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Введение накопительных пенсий должно происходить взвешенно и проводиться на основе тщательных расчетов и подготовительных мероприятий. Об этом шла речь во время встречи представителей Минсоцполитики со Всемирным банком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Стороны выразили единодушную поддержку взвешенному подходу к внедрению таких важных изменений (внедрение второго уровня системы пенсионного обеспечения - обязательного накопительного, - ред.), и поддержали необходимость тщательных расчетов и подготовительных мероприятий", - отметили в Минсоцполитики.

Также на встрече обсуждались основные элементы и параметры внедрения обязательного накопительного уровня пенсионной системы. В частности, речь шла о недопущении рисков для солидарного уровня пенсионного обеспечения, как основного источника обеспечения доходов пенсионеров, а также о важности сохранения и использования существующей модели администрирования ЕСВ в процессе сбора взносов на обязательное пенсионное обеспечение.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что вводить накопительные пенсии с января 2019 года в Украине рано.

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