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Пекін вважає "малоймовірною" зустріч міністрів оборони Китаю та США через суперечку щодо санкцій - FT

Пекін вважає "малоймовірною" зустріч міністрів оборони Китаю та США через суперечку щодо санкцій - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Китай повідомив США, що вважає "малоймовірною" зустріч між міністрами оборони країн на форумі безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі у червні 2023 року. Причина - суперечка щодо санкцій проти нового очільника Міноборони Китаю Лі Шанфу у зв’язку з імпортом російської зброї, коли він служив генералом, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Зазначається, що ця суперечка є "останньою перешкодою" для діалогу на найвищому рівні між двома державами. Вашингтон повідомив Пекіну, що обмеження не заважають Остіну зустрічатися з Лі в третій країні. Але за словами співрозмовників видання, для Китаю буде "майже неможливо" погодитися на зустріч, а адміністрація президента Джо Байдена "не мала намірів" скасувати санкції. Білий дім не надав коментар FT.

Видання нагадує, що лідери двох країн Джо Байден і Сі Цзіньпін погодилися, що їм необхідно стабілізувати відносини під час зустрічі на саміті G20 на Балі в листопаді 2022 року. Однак, повідомляється, що перші спроби розпочати взаємодію на високому рівні були зірвані після того, як на початку лютого 2023 року над Північною Америкою пролетіла китайська шпигунська повітряна куля.

Наразі країни ведуть переговори про візити до Китаю держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, міністра фінансів Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо. Вашингтон також має намір організувати першу розмову між Байденом і Сі після інциденту з повітряною кулею. Однак, як зазначає видання, Пекін не бажає приймати Блінкена через "побоювання", що ФБР може опублікувати звіт про китайську повітряну кулю.

Повідомляється, що протягом минулого року зросла стурбованість щодо відсутності взаємодії між вищими військовими посадовими особами країн. "Діалог Шангрі-Ла", який проводить аналітичний центр Міжнародного інституту стратегічних досліджень, є місцем для зустрічей представників оборони США та Китаю. Минулого року Остін мав двосторонню зустріч з Вей Фенхе, попередником Лі.

Пентагон заявив, що хоче "відкритих ліній зв’язку" з китайським військовим керівництвом, але звинуватив Пекін у глухому куті.

"Китайська Народна Республіка вирішила ігнорувати, відхиляти або скасовувати численні запити США на спілкування на вищому рівні", - йшлося в повідомленні.

Своєю чергою, посольство Китаю в США заявило, що дві країни ведуть "необхідне спілкування". Речник посольства Лю Пенгу зазначив, що "спілкування не повинно здійснюватися заради спілкування".

"Ми закликаємо американську сторону проявити щирість, співпрацювати з Китаєм і вжити конкретних дій для створення умов і атмосфери, необхідних для спілкування, і допомогти повернути китайсько-американські відносини на правильне русло", - сказав він.

Доповнення

До того як очолити міністерство оборони Китаю Лі Шанфу обіймав посаду заступника командувача Сил стратегічного забезпечення Народно-визвольної армії Китаю, а у 2017–2022 роках був головою департаменту підготовки військ та постачання Центральної військової ради Китаю.

У 2018 році Мінфін США ввів санкції проти цього департаменту і особисто Лі Шанфу за військову співпрацю з росією, а саме імпорт російських винищувачів Су-35 та комплексів С-400.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган 8 травня заявив, що вкрай важливо стабілізувати китайсько-американські відносини після того, як низка "помилкових слів і дій" знову призвели до заморожування відносин.

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