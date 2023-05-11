Пекин считает "маловероятной" встречу министров обороны Китая и США из-за спора о санкциях - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Китай сообщил США, что считает "маловероятной" встречу между министрами обороны стран на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в июне 2023 года. Причина - спор относительно санкций против нового главы Минобороны Китая Ли Шанфу в связи с импортом российского оружия, когда он служил генералом, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Отмечается, что этот спор является "последним препятствием" для диалога на высшем уровне между двумя государствами. Вашингтон сообщил Пекину, что ограничения не мешают Остину встречаться с Ли в третьей стране. Но по словам собеседников издания, для Китая будет "почти невозможно" согласиться на встречу, а администрация президента Джо Байдена "не намеревалась" отменить санкции. Белый дом не предоставил комментарий FT.
Издание напоминает, что лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин согласились, что им необходимо стабилизировать отношения во время встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Однако, сообщается, что первые попытки начать взаимодействие на высоком уровне были сорваны после того, как в начале февраля 2023 года над Северной Америкой пролетел китайский шпионский воздушный шар.
В настоящее время страны ведут переговоры о визитах в Китай госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо. Вашингтон также намерен организовать первый разговор между Байденом и Си после инцидента с воздушным шаром. Однако, как отмечает издание, Пекин не желает принимать Блинкена из-за "опасений", что ФБР может опубликовать отчет о китайском воздушном шаре.
Сообщается, что в течение прошлого года возросла обеспокоенность по поводу отсутствия взаимодействия между высшими военными должностными лицами стран. "Диалог Шангри-Ла", который проводит аналитический центр Международного института стратегических исследований, является местом для встреч представителей обороны США и Китая. В прошлом году Остин имел двустороннюю встречу с Вэй Фэнхэ, предшественником Ли.
Пентагон заявил, что хочет "открытых линий связи" с китайским военным руководством, но обвинил Пекин в тупике.
"Китайская Народная Республика решила игнорировать, отклонять или отменять многочисленные запросы США на общение на высшем уровне", - говорилось в сообщении.
В свою очередь, посольство Китая в США заявило, что две страны ведут "необходимое общение". Спикер посольства Лю Пэнгу отметил, что "общение не должно осуществляться ради общения".
"Мы призываем американскую сторону проявить искренность, сотрудничать с Китаем и предпринять конкретные действия для создания условий и атмосферы, необходимых для общения, и помочь вернуть китайско-американские отношения на правильное русло", - сказал он.
Дополнение
До того как возглавить министерство обороны Китая Ли Шанфу занимал должность заместителя командующего Сил стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а в 2017–2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с россией, а именно импорт российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.
Напомним
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган 8 мая заявил, что крайне важно стабилизировать китайско-американские отношения после того, как ряд "ошибочных слов и действий" вновь привели к замораживанию отношений.