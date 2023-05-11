Пекин считает "маловероятной" встречу министров обороны Китая и США из-за спора о санкциях - FT

Детали

Отмечается, что этот спор является "последним препятствием" для диалога на высшем уровне между двумя государствами. Вашингтон сообщил Пекину, что ограничения не мешают Остину встречаться с Ли в третьей стране. Но по словам собеседников издания, для Китая будет "почти невозможно" согласиться на встречу, а администрация президента Джо Байдена "не намеревалась" отменить санкции. Белый дом не предоставил комментарий FT.

Издание напоминает, что лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин согласились, что им необходимо стабилизировать отношения во время встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Однако, сообщается, что первые попытки начать взаимодействие на высоком уровне были сорваны после того, как в начале февраля 2023 года над Северной Америкой пролетел китайский шпионский воздушный шар.

В настоящее время страны ведут переговоры о визитах в Китай госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо. Вашингтон также намерен организовать первый разговор между Байденом и Си после инцидента с воздушным шаром. Однако, как отмечает издание, Пекин не желает принимать Блинкена из-за "опасений", что ФБР может опубликовать отчет о китайском воздушном шаре.

Сообщается, что в течение прошлого года возросла обеспокоенность по поводу отсутствия взаимодействия между высшими военными должностными лицами стран. "Диалог Шангри-Ла", который проводит аналитический центр Международного института стратегических исследований, является местом для встреч представителей обороны США и Китая. В прошлом году Остин имел двустороннюю встречу с Вэй Фэнхэ, предшественником Ли.

Пентагон заявил, что хочет "открытых линий связи" с китайским военным руководством, но обвинил Пекин в тупике.

"Китайская Народная Республика решила игнорировать, отклонять или отменять многочисленные запросы США на общение на высшем уровне", - говорилось в сообщении.

В свою очередь, посольство Китая в США заявило, что две страны ведут "необходимое общение". Спикер посольства Лю Пэнгу отметил, что "общение не должно осуществляться ради общения".

"Мы призываем американскую сторону проявить искренность, сотрудничать с Китаем и предпринять конкретные действия для создания условий и атмосферы, необходимых для общения, и помочь вернуть китайско-американские отношения на правильное русло", - сказал он.

Дополнение

До того как возглавить министерство обороны Китая Ли Шанфу занимал должность заместителя командующего Сил стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а в 2017–2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с россией, а именно импорт российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган 8 мая заявил, что крайне важно стабилизировать китайско-американские отношения после того, как ряд "ошибочных слов и действий" вновь привели к замораживанию отношений.