Пекін непохитний: попри тиск Вашингтону, нафта з росії надходитиме в КНР й надалі - AP
Київ • УНН
Китай відмовився припинити закупівлі нафти в Ірану та росії, посилаючись на національні енергетичні інтереси. Пекін заявив, що примус і тиск не матимуть успіху.
Поки що КНР та США залишаються "далеко один від одного" у питанні нафти з Ірану та росії. Китай враховує свої національні енергетичні інтереси, передає УНН із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю та Associated Press.
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Пекін і Вашингтон прагнуть зберегти оптимізм і перспективи у можливому досягненні угоди про збереження стабільності комерційних зв’язків.
Водночас, хоча й сторони зважають на те, щоб уникнути жорстких взаємних тарифів, але є ті питання, в яких керівництва країн непохитні.
США вимагають, щоб Китай припинив купувати нафту з Ірану та росії, але у Піднебесній є своя відповідь на цю пропозицію.
Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання таким чином, щоб це відповідало нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не досягнуть. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку
Відповідна заява була опублікована в середу, після двох днів торговельних переговорів сторін у Стокгольмі, відповідаючи на погрозу США запровадити 100% тариф.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, повернувшись з переговорів, визнав , що коли йдеться про купівлю російської нафти, "китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету".
Нагадаємо
Індійські чиновники заявили про намір продовжувати закупівлі російської нафти, незважаючи на погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа.
Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції, проте побоювання з приводу перебоїв із постачанням російської нафти великому імпортеру Індії обмежили втрати