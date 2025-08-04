Пекін непохитний: попри тиск Вашингтону, нафта з росії надходитиме в КНР й надалі - AP

Поки що КНР та США залишаються "далеко один від одного" у питанні нафти з Ірану та росії. Китай враховує свої національні енергетичні інтереси, передає УНН із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю та Associated Press.

Пекін і Вашингтон прагнуть зберегти оптимізм і перспективи у можливому досягненні угоди про збереження стабільності комерційних зв’язків.

Водночас, хоча й сторони зважають на те, щоб уникнути жорстких взаємних тарифів, але є ті питання, в яких керівництва країн непохитні.

США вимагають, щоб Китай припинив купувати нафту з Ірану та росії, але у Піднебесній є своя відповідь на цю пропозицію.

Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання таким чином, щоб це відповідало нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не досягнуть. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку