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Пекін непохитний: попри тиск Вашингтону, нафта з росії надходитиме в КНР й надалі - AP

Київ • УНН

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Китай відмовився припинити закупівлі нафти в Ірану та росії, посилаючись на національні енергетичні інтереси. Пекін заявив, що примус і тиск не матимуть успіху.

Пекін непохитний: попри тиск Вашингтону, нафта з росії надходитиме в КНР й надалі - AP

Поки що КНР та США залишаються "далеко один від одного" у питанні нафти з Ірану та росії. Китай враховує свої національні енергетичні інтереси, передає УНН із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю та Associated Press.

Деталі

Пекін і Вашингтон прагнуть зберегти оптимізм і перспективи у можливому досягненні угоди про збереження стабільності комерційних зв’язків.

Водночас, хоча й сторони зважають на те, щоб уникнути жорстких взаємних тарифів, але є ті питання, в яких керівництва країн непохитні. 

США вимагають, щоб Китай припинив купувати нафту з Ірану та росії, але у Піднебесній є своя відповідь на цю пропозицію.

Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання таким чином, щоб це відповідало нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не досягнуть. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку

- ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Відповідна заява була опублікована в середу, після двох днів торговельних переговорів сторін у Стокгольмі, відповідаючи на погрозу США запровадити 100% тариф.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, повернувшись з переговорів, визнав , що коли йдеться про купівлю російської нафти, "китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету".

Нагадаємо

Індійські чиновники заявили про намір продовжувати закупівлі російської нафти, незважаючи на погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа.

Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції, проте побоювання з приводу перебоїв із постачанням російської нафти великому імпортеру Індії обмежили втрати

Ігор Тележніков

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