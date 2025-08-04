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Пекин непоколебим: несмотря на давление Вашингтона, нефть из России будет поступать в КНР и впредь - AP

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Китай отказался прекратить закупки нефти у Ирана и России, ссылаясь на национальные энергетические интересы. Пекин заявил, что принуждение и давление не будут иметь успеха.

Пекин непоколебим: несмотря на давление Вашингтона, нефть из России будет поступать в КНР и впредь - AP

Пока КНР и США остаются "далеко друг от друга" в вопросе нефти из Ирана и России. Китай учитывает свои национальные энергетические интересы, передает УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая и Associated Press.

Детали

Пекин и Вашингтон стремятся сохранить оптимизм и перспективы в возможном достижении соглашения о сохранении стабильности коммерческих связей.

В то же время, хотя стороны и учитывают то, чтобы избежать жестких взаимных тарифов, но есть те вопросы, в которых руководства стран непоколебимы.

США требуют, чтобы Китай прекратил покупать нефть из Ирана и России, но у Поднебесной есть свой ответ на это предложение.

Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение таким образом, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не достигнут. Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития

- говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Соответствующее заявление было опубликовано в среду, после двух дней торговых переговоров сторон в Стокгольме, отвечая на угрозу США ввести 100% тариф.

Министр финансов США Скотт Бессент, вернувшись с переговоров, признал, что когда речь идет о покупке российской нефти, "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету".

Напомним

Индийские чиновники заявили о намерении продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

Цены на нефть упали в понедельник после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре, что способствовало росту предложения, однако опасения по поводу перебоев с поставками российской нефти крупному импортеру Индии ограничили потери

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
ОПЕК
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Иран