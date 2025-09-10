Павло Журило та Betking Foundation: "Через спорт і турботу ми підтримуємо дітей": у Рівному відбувся "День із командою Королів"

На стадіоні "Авангард" зібралися 50 юних учасників — хлопчики та дівчатка віком від 7 до 12 років, щоби провести день, сповнений спорту, дружби та яскравих емоцій.

За словами засновника фонду Павла Журила, ініціатива створює "простір для розвитку й радості дітей", де вони можуть здобувати нові навички, вчитися командній роботі та надихатися прикладом професійних спортсменів.

З перших хвилин учасників чекала атмосфера справжнього футбольного свята: урочисте відкриття, знайомство з гравцями "Вереса" та вихід на поле у символічних футболках. Найбільшим сюрпризом для дітей став незвичний формат матчу: 11 футболістів основного складу проти цілої команди з 50 юних гравців! Це протистояння нагадувало справжнє футбольне шоу: діти з азартом намагалися обіграти професіоналів, а трибуни вибухали від емоцій і підтримки. Такий матч подарував кожному маленькому учаснику унікальний досвід великої гри, відчуття єдності та неймовірну гордість за те, що вони стояли пліч-о-пліч із улюбленими спортсменами. На полі панували щирі емоції, взаємна підтримка та командний дух, а кожна дитина відчувала себе частиною великої футбольної родини, де поруч — і відомі спортсмени, і ті, хто стоїть за розвитком спорту в Україні.

Після матчу діти мали змогу зробити фото з футболістами, отримати автографи та відвідати екскурсію стадіоном. Вони побачили, як живе команда за лаштунками: роздягальні, тренажерні зали та процес підготовки до матчів. Завершенням насиченого дня стали подарунки, спільний обід і велика командна фотографія на пам’ять.

Привітавши учасників, засновник Betking Foundation Павло Журило підкреслив: "Ми прагнемо створювати безпечний та теплий простір, де діти можуть розвиватися фізично, емоційно та соціально. Через спільні активності вони здобувають нові знання, вчаться командній роботі та отримують натхнення від професійних спортсменів. Ця ініціатива відображає соціальну місію фонду — підтримувати юне покоління через спорт, турботу та розвиток".

Для Betking Foundation, що входить до складу King Group, ця ініціатива більше, ніж спортивна подія. Це спосіб втілювати місію фонду: через спорт, навчання та психологічну підтримку дарувати шанс на розвиток і нові можливості дітям-переселенцям та тим, хто пережив втрату рідних через війну.

Заступник генерального директора НК "Верес" Юрій Приварський додав: "Діти — це наше майбутнє. Ми прагнемо, щоб вони росли у світі, де є спорт, командна робота й підтримка. Для нас велика честь дарувати їм ці миті радості й відчуття єдності з улюбленим клубом".

"День із командою Королів" став справжнім спортивним святом та прикладом того, як благодійність та футбол поєднуються, створюючи для дітей незабутні моменти радості, натхнення, розвитку та позитивних емоцій. Завдяки ініціативам Betking Foundation, спорт перетворюється на інструмент підтримки, розвитку та соціальної інтеграції наймолодших українців.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, що входить до складу King Group, реалізує соціальні ініціативи Групи, спрямовані на підтримку дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.