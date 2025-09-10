Павел Журило и Betking Foundation: "Через спорт и заботу мы поддерживаем детей": в Ровно состоялся "День с командой Королей"

На стадионе "Авангард" собрались 50 юных участников — мальчики и девочки в возрасте от 7 до 12 лет, чтобы провести день, полный спорта, дружбы и ярких эмоций.

По словам основателя фонда Павла Журило, инициатива создает "пространство для развития и радости детей", где они могут приобретать новые навыки, учиться командной работе и вдохновляться примером профессиональных спортсменов.

С первых минут участников ждала атмосфера настоящего футбольного праздника: торжественное открытие, знакомство с игроками "Вереса" и выход на поле в символических футболках. Самым большим сюрпризом для детей стал необычный формат матча: 11 футболистов основного состава против целой команды из 50 юных игроков! Это противостояние напоминало настоящее футбольное шоу: дети с азартом пытались обыграть профессионалов, а трибуны взрывались от эмоций и поддержки. Такой матч подарил каждому маленькому участнику уникальный опыт большой игры, ощущение единства и невероятную гордость за то, что они стояли плечом к плечу с любимыми спортсменами. На поле царили искренние эмоции, взаимная поддержка и командный дух, а каждый ребенок чувствовал себя частью большой футбольной семьи, где рядом — и известные спортсмены, и те, кто стоит за развитием спорта в Украине.

После матча дети смогли сфотографироваться с футболистами, получить автографы и посетить экскурсию по стадиону. Они увидели, как живет команда за кулисами: раздевалки, тренажерные залы и процесс подготовки к матчам. Завершением насыщенного дня стали подарки, совместный обед и большая командная фотография на память.

Поприветствовав участников, основатель Betking Foundation Павел Журило подчеркнул: "Мы стремимся создавать безопасное и теплое пространство, где дети могут развиваться физически, эмоционально и социально. Через совместные активности они приобретают новые знания, учатся командной работе и получают вдохновение от профессиональных спортсменов. Эта инициатива отражает социальную миссию фонда — поддерживать юное поколение через спорт, заботу и развитие".

Для Betking Foundation, входящего в состав King Group, эта инициатива больше, чем спортивное событие. Это способ воплощать миссию фонда: через спорт, обучение и психологическую поддержку дарить шанс на развитие и новые возможности детям-переселенцам и тем, кто пережил потерю родных из-за войны.

Заместитель генерального директора НК "Верес" Юрий Приварский добавил: "Дети — это наше будущее. Мы стремимся, чтобы они росли в мире, где есть спорт, командная работа и поддержка. Для нас большая честь дарить им эти мгновения радости и ощущения единства с любимым клубом".

"День с командой Королей" стал настоящим спортивным праздником и примером того, как благотворительность и футбол сочетаются, создавая для детей незабываемые моменты радости, вдохновения, развития и позитивных эмоций. Благодаря инициативам Betking Foundation, спорт превращается в инструмент поддержки, развития и социальной интеграции самых юных украинцев.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, входящий в состав King Group, реализует социальные инициативы Группы, направленные на поддержку детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.