Партизани вивели з ладу залізничну шафу, що постачала зброю окупантам: подробиці

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні, яке використовували російські військові для постачання озброєння та техніки російським окупантам, що діють на кордоні Сумської та Чернігівської областей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.

Зазначається, що завдяки "сміливим діям наших партизанів" ворог зіштовхнувся із серйозними порушеннями у своєчасній доставці необхідних ресурсів на передову.

Кожен успішний удар АТЕШ завдає відчутної шкоди окупантам і підриває їхній моральний дух. Ми знаємо, що кожен день ускладненої логістики наближає момент нашої перемоги. Наша робота не обмежується однією операцією – ми продовжуємо діяти по всьому фронту, створюючи труднощі для ворога та накладаючи обмеження на його можливості