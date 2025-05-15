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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
14 травня, 18:32 • 12338 перегляди

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Партизани вивели з ладу залізничну шафу, що постачала зброю окупантам: подробиці

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Агенти АТЕШ пошкодили релейну шафу на залізниці, якою росіяни постачали зброю на фронт в районі Сумської та Чернігівської областей. Це ускладнить логістику окупантів.

Партизани вивели з ладу залізничну шафу, що постачала зброю окупантам: подробиці

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні, яке використовували російські військові для постачання озброєння та техніки російським окупантам, що діють на кордоні Сумської та Чернігівської областей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.

Деталі

Зазначається, що завдяки "сміливим діям наших партизанів" ворог зіштовхнувся із серйозними порушеннями у своєчасній доставці необхідних ресурсів на передову.

Кожен успішний удар АТЕШ завдає відчутної шкоди окупантам і підриває їхній моральний дух. Ми знаємо, що кожен день ускладненої логістики наближає момент нашої перемоги. Наша робота не обмежується однією операцією – ми продовжуємо діяти по всьому фронту, створюючи труднощі для ворога та накладаючи обмеження на його можливості

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями агенти АТЕШ повідомили про великі втрати окупантів у 24-му мотострілецькому полку. Командування ігнорує обстановку на фронті, що призводить до жертв та зниклих безвісти.

АТЕШ "поклав" онлайн сервіс, що розповсюджує квитки на "культурні заходи" в окупованому Криму08.05.25, 19:55 • 8982 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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