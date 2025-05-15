Партизаны вывели из строя железнодорожный шкаф, поставлявший оружие оккупантам: подробности
Киев • УНН
Агенты АТЕШ повредили релейный шкаф на железной дороге, по которой россияне поставляли оружие на фронт в районе Сумской и Черниговской областей. Это усложнит логистику оккупантов.
Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовали российские военные для снабжения вооружением и техникой российских оккупантов, действующих на границе Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.
Детали
Отмечается, что благодаря "смелым действиям наших партизан" враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую.
Каждый успешный удар АТЕШ наносит ощутимый ущерб оккупантам и подрывает их моральный дух. Мы знаем, что каждый день усложненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности
Напомним
На днях агенты АТЕШ сообщили о больших потерях оккупантов в 24-м мотострелковом полку. Командование игнорирует обстановку на фронте, что приводит к жертвам и пропавшим без вести.
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