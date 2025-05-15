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Партизаны вывели из строя железнодорожный шкаф, поставлявший оружие оккупантам: подробности

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Агенты АТЕШ повредили релейный шкаф на железной дороге, по которой россияне поставляли оружие на фронт в районе Сумской и Черниговской областей. Это усложнит логистику оккупантов.

Партизаны вывели из строя железнодорожный шкаф, поставлявший оружие оккупантам: подробности

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовали российские военные для снабжения вооружением и техникой российских оккупантов, действующих на границе Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Детали

Отмечается, что благодаря "смелым действиям наших партизан" враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую.

Каждый успешный удар АТЕШ наносит ощутимый ущерб оккупантам и подрывает их моральный дух. Мы знаем, что каждый день усложненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности

- говорится в сообщении.

Напомним

На днях агенты АТЕШ сообщили о больших потерях оккупантов в 24-м мотострелковом полку. Командование игнорирует обстановку на фронте, что приводит к жертвам и пропавшим без вести.

АТЕШ "положил" онлайн-сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" в оккупированном Крыму08.05.25, 19:55 • 8982 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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