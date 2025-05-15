Партизаны вывели из строя железнодорожный шкаф, поставлявший оружие оккупантам: подробности

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовали российские военные для снабжения вооружением и техникой российских оккупантов, действующих на границе Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Отмечается, что благодаря "смелым действиям наших партизан" враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую.

Каждый успешный удар АТЕШ наносит ощутимый ущерб оккупантам и подрывает их моральный дух. Мы знаем, что каждый день усложненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности