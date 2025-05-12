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Через некомпетентність командирів окупанти зазнають втрат на Херсонському напрямку - партизани

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Агенти АТЕШ повідомляють про великі втрати окупантів у 24-му мотострілецькому полку. Командування ігнорує обстановку на фронті, що призводить до жертв та зниклих безвісти.

Через некомпетентність командирів окупанти зазнають втрат на Херсонському напрямку - партизани

Агенти руху АТЕШ з 24-го мотострілецького полку повідомили про катастрофічні втрати особового складу окупантів у підрозділі. Чиисленні жертви агресора є прямим результатом бездумних наказів некомпетентного командування, яке наполегливо вимагає зайняти позиції на островах, ігноруючи реальну обстановку на фронті. Про це заявили в АТЕШ, передає УНН.

Деталі

За даними партизанів, тільки за останні два тижні шість військовослужбовців зі стану окупантів зникли безвісти.

Командири продовжують ставити під загрозу життя солдатів, не забезпечуючи навіть організовану евакуацію поранених. Блискуча робота українських FPV-дронів та ефективні засоби радіоелектронної боротьби перетворюють спроби ворога укріпити свої позиції на островах на смертоносні авантюри. Такі дії командирів спонукають військових шукати альтернативні шляхи виживання, розповіли в АТЕШ.

Хочемо звернутися до військовослужбовців 24-го мотострілецького полку: ми знаємо, з чим ви стикаєтеся щодня — безглузді накази, втрати, халатність командира. Якщо ти хочеш змінити ситуацію та врятувати себе та інших — пиши нашому координатору

 — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кібер-АТЕШ зламали телефон майора ППО рф куковенкова. Там знайшли інтимні переписки з неповнолітніми та відео групової мастурбації. Все це виклали у публічний доступ.

Лілія Набока

Лілія Набока

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