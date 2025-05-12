Агенты движения АТЕШ из 24-го мотострелкового полка сообщили о катастрофических потерях личного состава оккупантов в подразделении. Многочисленные жертвы агрессора являются прямым результатом бездумных приказов некомпетентного командования, которое настойчиво требует занять позиции на островах, игнорируя реальную обстановку на фронте. Об этом заявили в АТЕШ, передает УНН.

Детали

По данным партизан, только за последние две недели шесть военнослужащих из стана оккупантов пропали без вести.

Командиры продолжают ставить под угрозу жизни солдат, не обеспечивая даже организованную эвакуацию раненых. Блестящая работа украинских FPV-дронов и эффективные средства радиоэлектронной борьбы превращают попытки врага укрепить свои позиции на островах в смертоносные авантюры. Такие действия командиров побуждают военных искать альтернативные пути выживания, рассказали в АТЕШ.

Хотим обратиться к военнослужащим 24-го мотострелкового полка: мы знаем, с чем вы сталкиваетесь каждый день — бессмысленные приказы, потери, халатность командира. Если ты хочешь изменить ситуацию и спасти себя и других — пиши нашему координатору — говорится в сообщении.

Напомним

Кибер-АТЕШ взломали телефон майора ПВО рф куковенкова. Там нашли интимные переписки с несовершеннолетними и видео групповой мастурбации. Все это выложили в публичный доступ.