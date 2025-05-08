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АТЕШ "положил" онлайн-сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Киберподразделение АТЕШ атаковало Kassa24.ru, распространявший билеты на "культурные мероприятия" оккупантов в Крыму. Организация заявила, что борется с идеологической машиной кремля.

АТЕШ "положил" онлайн-сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" в оккупированном Крыму

Киберподразделение партизанского движения АТЕШ "положило" сайт Kassa24.ru, онлайн сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" оккупантов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали 

Через сайт онлайн продажи билетов оккупанты распространяли пропагандистскую "культурную" повестку дня кремля.

Мы боремся не только с армией, но и с ее идеологической машиной. И если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и спектакли, то пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена

- заявили в АТЕШ.

В организации подчеркнули, что в руках путинского режима даже День Победы стал инструментом зомбирования.

Из памяти о настоящем подвиге сделали средство милитаризации населения и оправдания новой преступной войны. путин, как и Гитлер, сеет смерть под прикрытием высших целей

 - говорится в сообщении.

Партизаны из "АТЕШ" лишили связи военные объекты в московской области рф08.05.25, 04:05 • 6558 просмотров

Напомним

Более 15 тысяч россиян застряли в аэропортах, потому что турецкие авиакомпании убрали из расписания рейсы в москву. Компании отменили 31 рейс в Москву 8-9 мая.

Лилия Набока

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