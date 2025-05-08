АТЕШ "положил" онлайн-сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Киберподразделение АТЕШ атаковало Kassa24.ru, распространявший билеты на "культурные мероприятия" оккупантов в Крыму. Организация заявила, что борется с идеологической машиной кремля.
Киберподразделение партизанского движения АТЕШ "положило" сайт Kassa24.ru, онлайн сервис, распространяющий билеты на "культурные мероприятия" оккупантов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.
Детали
Через сайт онлайн продажи билетов оккупанты распространяли пропагандистскую "культурную" повестку дня кремля.
Мы боремся не только с армией, но и с ее идеологической машиной. И если они думают, что могут на оккупированных украинских территориях устраивать парады и спектакли, то пусть готовятся, что вся их цифровая витрина будет разрушена
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