Партизаны из "АТЕШ" лишили связи военные объекты в московской области рф
Киев • УНН
В московской области рф партизаны из движения "АТЕШ" провели диверсию, в результате которой нарушена связь ряда военных объектов. Это внесло хаос в управление подразделениями оккупантов.
Партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что лишили связи военные объекты в московской области рф. Об этом информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агент движения успешно провел диверсию в населенном пункте могильцы, уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.
В результате ее вывода из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где размещаются в/ч 20007, 03523 и 51084
По данным "АТЕШ", проблемы также зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК рф и на распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для министерства обороны рф.
"Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами", - резюмировали партизаны.
Напомним
Ранее партизаны нанесли удар по системе управления железнодорожным сообщением, что существенно влияет на поставки боеприпасов и техники на Работинском и Каменском направлениях. Это вызывает логистический хаос у врага.
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