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The New York Times

Партизани з "АТЕШ" позбавили зв'язку військові об'єкти в московській області рф

Київ • УНН

 • 254 перегляди

В московській області рф партизани з руху "АТЕШ" провели диверсію, внаслідок якої порушено зв'язок ряду військових об'єктів. Це внесло хаос в управління підрозділами окупантів.

Партизани з "АТЕШ" позбавили зв'язку військові об'єкти в московській області рф

Партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в московській області рф. Про це інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агент руху успішно провів диверсію у населеному пункті могильці, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

В результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів, серед яких: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 і 51084

- йдеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК рф та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для міністерства оборони рф.

"Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами", - резюмували партизани.

Нагадаємо

Раніше партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.

В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів16.04.25, 07:07 • 4459 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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