Понад 15 тисяч росіян застрягли в аеропортах: турецькі авіакомпанії скасували рейси до москви

Понад 1,5 тисячі росіян застрягли в Туреччині через скасування рейсів до Москви турецькими авіакомпаніями. Turkish Airlines і Pegasus Airlines скасували 31 рейс з/до москви, що були призначені на 8 травня та у ніч на 9 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

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Як повідомляють російські Telegram-канали, росіяни не можуть повернутися додому з турецьких курортів Анталія, Даламан та Бодрум. На поширеному відео сотні пасажирів зібралися у залах очікування аеропортів. Сотні з них чекають на виліт вже по 20-30 годин через затримки авіарейсів, які мали бути здійснені напередодні.

Mash припускає, що людей, які не можуть вилетіти до москви, значно більше, бо частина з них, почувши про ситуацію, навіть не покинули готелі, звідки їх вже виселили.

Читаю, як у Анталії туристів заселяють у готелі. Ми, наприклад, сидимо у готелі. Нас виселили, гіда немає, сторона, що приймає, ніякої інформації не дає. Мали відлетіти Turkish Airlines о 7:35. О 3:30 приїхав трансфер і сказав залишатися та чекати на інформацію. Сидимо, чекаємо! Що робити, незрозуміло - наводить Telegram-канал слова однієї зі своїх підписниць.

Крім того, росіяни в аеропортах москви аналогічно чекають на вильоти. Десятки рейсів скасовано або перенесено. Рішення турецьких авіакомпаній торкнеться загалом понад 15 тисяч пасажирів.

Через атаку дронів в аеропортах москви затримуються десятки рейсів - ЗМІ

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