Более 15 тысяч россиян застряли в аэропортах: турецкие авиакомпании отменили рейсы в Москву

Более 1,5 тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов в Москву турецкими авиакомпаниями. Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили 31 рейс из/в москву, которые были назначены на 8 мая и в ночь на 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают российские Telegram-каналы, россияне не могут вернуться домой с турецких курортов Анталия, Даламан и Бодрум. На распространенном видео сотни пассажиров собрались в залах ожидания аэропортов. Сотни из них ждут вылета уже по 20-30 часов из-за задержек авиарейсов, которые должны были быть осуществлены накануне.

Mash предполагает, что людей, которые не могут вылететь в москву, значительно больше, потому что часть из них, услышав о ситуации, даже не покинули отели, откуда их уже выселили.

Читаю, как в Анталии туристов заселяют в отели. Мы, например, сидим в отеле. Нас выселили, гида нет, принимающая сторона никакой информации не дает. Должны были улететь Turkish Airlines в 7:35. В 3:30 приехал трансфер и сказал оставаться и ждать информацию. Сидим, ждем! Что делать, непонятно - приводит Telegram-канал слова одной из своих подписчиц.

Кроме того, россияне в аэропортах москвы аналогично ждут вылетов. Десятки рейсов отменены или перенесены. Решение турецких авиакомпаний коснется в общей сложности более 15 тысяч пассажиров.

Из-за атаки дронов в аэропортах москвы задерживаются десятки рейсов - СМИ

Напомним

В москве ожидают "провокаций", которые "серьезнее ударов дронами" на 9 мая. В InformNapalm отметили, что в рф ищут возможность обвинить Украину и создать повод для дальнейшей агрессии.